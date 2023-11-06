عضيبات تثمن إيصال مستلزمات طبية لقطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشادت مساعد رئيس مجلس النواب الدكتورة فايزة عضيبات بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الراسخة والداعمة لصمود أهلنا في غزة بوجه العدوان الغاشم.
وعبرت عضيبات عن شعورها بالفخر والاعتزاز بتغريدة جلالة الملك فجر اليوم بقيام نشامى الجيش العربية بعملية الإنزال لإيصال المستلزمات الطبية للمستشفى الميداني الاردني في غزة.
وأكدت ضرورة الالتفاف حول مواقف جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين في نصرة الأهل في غزة وضرورة الوقوف بوجه مخططات الاحتلال لتفريغ الأرض من أهلها والتهجير القسري.
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