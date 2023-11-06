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عضيبات تثمن إيصال مستلزمات طبية لقطاع غزة

11/6/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشادت مساعد رئيس مجلس النواب الدكتورة فايزة عضيبات بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الراسخة والداعمة لصمود أهلنا في غزة بوجه العدوان الغاشم.
وعبرت عضيبات عن شعورها بالفخر والاعتزاز بتغريدة جلالة الملك فجر اليوم بقيام نشامى الجيش العربية بعملية الإنزال لإيصال المستلزمات الطبية للمستشفى الميداني الاردني في غزة.
وأكدت ضرورة الالتفاف حول مواقف جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين في نصرة الأهل في غزة وضرورة الوقوف بوجه مخططات الاحتلال لتفريغ الأرض من أهلها والتهجير القسري.




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