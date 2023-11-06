أبو عبيدة: دمرنا 27 آلية عسكرية خلال 48 ساعة

أبو عبيدة: دمرنا 27 آلية عسكرية خلال 48 ساعة
التاريخ
11/6/2023 3:14:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام إن مقاتلي القسام تمكنوا من تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليا أو جزئيا.
وأضاف أنه جرى أيضا قصف القوات الإسرائيلية المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بقذائف الهاون ووقعت اشتباكات مباشرة مع العدو، وفق تعبيره.
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