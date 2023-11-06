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أبو عبيدة: دمرنا 27 آلية عسكرية خلال 48 ساعة

11/6/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام إن مقاتلي القسام تمكنوا من تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليا أو جزئيا.


وأضاف أنه جرى أيضا قصف القوات الإسرائيلية المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بقذائف الهاون ووقعت اشتباكات مباشرة مع العدو، وفق تعبيره.


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