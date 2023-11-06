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جنوب أفريقيا: نستدعي دبلوماسيين من إسرائيل ونقيّم علاقتنا معها

11/6/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن بلادها استدعت دبلوماسيين من إسرائيل لتقييم علاقتها معها.


وقالت باندور إننا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية.


وأضافت أن طبيعة الرد من جانب إسرائيل أصبحت بمثابة عقاب جماعي، وندعو إلى وقف شامل لإطلاق النار.

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