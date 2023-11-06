جنوب أفريقيا: نستدعي دبلوماسيين من إسرائيل ونقيّم علاقتنا معها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن بلادها استدعت دبلوماسيين من إسرائيل لتقييم علاقتها معها.
وقالت باندور إننا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قتل الأطفال والمدنيين الأبرياء في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت أن طبيعة الرد من جانب إسرائيل أصبحت بمثابة عقاب جماعي، وندعو إلى وقف شامل لإطلاق النار.
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