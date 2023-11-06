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الفايز للعرب: لا أقول اقطعوا الغاز بل قوموا ببعض الأمور

11/6/2023 3:13:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، إن جلالة الملك عبدالله الثاني قام بعدة زيارات لقادة دول في الإقليم والعالم، لشرح الموقف الأردني حيال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يتمثل بإيقاف الهجمة الهمجية على القطاع وإيصال المساعدات.
وأضاف الفايز، خلال مداخلته على شاشة سكاي نيوز عربية، "يواجه أهالي القطاع الدمار ولم يسلم من القصف حتى المستشفيات ودور العبادة وسيارات الإسعاف والجرحى.. هذه جريمة بحق الإنسانية".
وأكمل: الآلاف من الأبرياء يعانون من وقف المياه، والتجويع، وعدم توفر الأدوية، وتسجيل الآلاف من الشهداء والجرحى.
ولفت إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني قد غادر البلاد متجهًا إلى العاصمة البلجيكية لإجراء محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والحكومة البلجيكية، لبحث التطورات الخطيرة للحرب على القطاع.
وأوضح: يجب العودة إلى الأصول وهي القضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل وشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وبين، أن الأردن اتخذ قرارًا بسحب سفيره من دولة الاحتلال والطلب بعدم عودة السفير الإسرائيلي، "يجب على الجميع أن يعلم بأن الأردن لا يستطيع تحمل أعباء القضية الفلسطينية لوحده ويجب أن يكون موقف عربي قوي يدعم الأردن ونحن نعول كثيرًا على القمة العربية في الرياض، لاتخاذ قرارات تترجم على الواقع باتجاه الضغط على الدول المساندة لدولة الاحتلال؛ كون بيانات الشجب والإدانة لن تجدي نفعًا.
وتابع: كل المطالبات العربية، الأمريكان لم يأخذوها بشكل جدي، فإذا نظرنا إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع الدول العربية تبلغ مئات المليارات، "الدول الأوروبية تعتمد على الطاقة وخاصة بعد انقطاع الغاز الروسي اثر الأزمة الأوكرانية، فأصبحت تعتمد على النفط والغاز العربي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كون ضعف اقتصاد أوروبا يؤثر بالتالي على واشنطن.
وزاد، "لا أقول على العرب قطع امدادات الغاز لكن القيام ببعض الأمور التي تغير الموقف الأمريكي الصلب اتجاه إسرائيل ".
ولفت إلى أن الأردن يلعب دورًا هامًا مع الدول لإيصال الموقف العربي بشأن العدوان على القطاع، وفي لقاءات عمان أكد وزراء خارجية العرب ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة وهدنة إنسانية دائمة وليست مؤقتة.
وأشار إلى مخططات تجري في هذه الأثناء في الكثير من الدول الغربية، بشأن "ما بعد الحرب على غزة"، متحدثًا عن ازدواجية الولايات المتحدة في التعامل مع الاحتلال، "كيف يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها، ولا يحق لأبناء القطاع الدفاع عن أنفسهم! بالرغم من تسجيل آلاف الشهداء".




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