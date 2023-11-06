الهلال الأحمر الفلسطيني: إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة عبد الجليل حنجل أن القوات الإسرائيلية تستهدف قوافل الجرحى والمساعدات والإغاثة، وأشار إلى انقطاع الطرق المؤدية إلى مستشفى القدس بشكل كامل.
وأكد المتحدث إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل بسبب انقطاع الطرق المؤدية إليه جراء القصف الإسرائيلي.
وأشار إلى أن 12 سيارة من سيارات الإسعاف والإغاثة دمرت نتيجة غارات القوات الإسرائيلية.
RT
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