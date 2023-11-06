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الهلال الأحمر الفلسطيني: إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل

11/6/2023 3:13:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة عبد الجليل حنجل أن القوات الإسرائيلية تستهدف قوافل الجرحى والمساعدات والإغاثة، وأشار إلى انقطاع الطرق المؤدية إلى مستشفى القدس بشكل كامل.


وأكد المتحدث إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل بسبب انقطاع الطرق المؤدية إليه جراء القصف الإسرائيلي.
وأشار إلى أن 12 سيارة من سيارات الإسعاف والإغاثة دمرت نتيجة غارات القوات الإسرائيلية.

RT

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