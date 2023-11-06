المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف 4 قواعد أمريكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت "المقاومة الإسلامية في العراق" بيانا مساء يوم الاثنين أعلنت من خلاله استهداف 4 قواعد أمريكية بستة هجمات.



وقالت في البيان إنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" غربي العراق بثلاثة هجمات، و"قاعدة قرب مطار أربيل" شمالي العراق، وقاعدتي "تل البيدر" شمال سوريا و"التنف" جنوب سوريا بضربة لكل منهما.

وأفادت بأن الضربات انطلقت منذ فجر اليوم الاثنين وخلال أوقات مختلفة وتم استخدام الأسلحة المناسبة، مؤكدة أنه تمت إصابة الأهداف بشكل مباشر.

وفي الـ 3 من أكتوبر، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها "ستبدأ من الأسبوع القادم بمرحلة جديدة تستهدف فيها قواعد أعدائها بشكل أوسع وأشد".



وقالت المقاومة في بيانها "نصرة لأهلنا في فلسطين، وثأرا للشهداء، سنبدأ الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء، وستكون أشد وأوسع على قواعده في المنطقة".



وتتعرض قواعد عسكرية في العراق وسوريا تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

من جهته أعلن البنتاغون أن العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق تعرضوا لهجمات في الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن الهجمات نفذت بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، مضيفا أن الكثير من تلك الهجمات تصدت لها القوات الأمريكية بنجاح.

RT