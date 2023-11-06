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جيش الاحتلال: قادرون على قصف أي منطقة بالشرق الأوسط

11/6/2023 3:13:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن سلاح الجو الاسرائيلي قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط.


وأضاف في مؤتمر صحفي "كشفنا ما يجري في مستشفى الشفاء وكيف تستخدمه حماس ."


وأكد أن جيش الاحتلال يواصل الكشف عن فتحات الأنفاق ومعظمها بجانب المدارس والجمعيات المدنية.


وتابع "القضاء على القادة الميدانيين لحماس يؤدي إلى الانفصال بين الميدان وقادة الحركة."


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