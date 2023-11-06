جيش الاحتلال: قادرون على قصف أي منطقة بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن سلاح الجو الاسرائيلي قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط.
وأضاف في مؤتمر صحفي "كشفنا ما يجري في مستشفى الشفاء وكيف تستخدمه حماس ."
وأكد أن جيش الاحتلال يواصل الكشف عن فتحات الأنفاق ومعظمها بجانب المدارس والجمعيات المدنية.
وتابع "القضاء على القادة الميدانيين لحماس يؤدي إلى الانفصال بين الميدان وقادة الحركة."
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