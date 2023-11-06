صواريخ جديدة تستخدم لأول مرة .. استهداف قواعد أمريكية في سوريا والعراق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق دخول صاروخ "أقصى 1" متوسط المدى الخدمة حيث استهدفت به لأول مرة قواعد أمريكية في العراق وسوريا.



وقالت المقاومة في بيانها: "ضمن سياق الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة بتوجيه وإدارة أمريكية، تكشف المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، وللمرة الأولى عن دخول صاروخ متوسط المدى من طراز "أقصى 1" الخدمة، حيث جرى إطلاقه لاستهداف قواعد الاحتلال الأمريكي بالعراق وسوريا في بعض عملياتها، والله غالب على أمره".



وأكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية، لاري جونسون، أن الجنود الأمريكيين يُقتلون بسبب الهجمات المستمرة على قواعد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.



وأضاف: "إنهم يتعرضون باستمرار لقصف مدفعي ولهجمات بطائرات مسيرة أيضا. لقد تكبد الجيش الأمريكي خسائر بشرية، لكنهم لا يكشفون عنها".

روسيا اليوم



