صواريخ جديدة تستخدم لأول مرة .. استهداف قواعد أمريكية في سوريا والعراق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق دخول صاروخ "أقصى 1" متوسط المدى الخدمة حيث استهدفت به لأول مرة قواعد أمريكية في العراق وسوريا.
وقالت المقاومة في بيانها: "ضمن سياق الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة بتوجيه وإدارة أمريكية، تكشف المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، وللمرة الأولى عن دخول صاروخ متوسط المدى من طراز "أقصى 1" الخدمة، حيث جرى إطلاقه لاستهداف قواعد الاحتلال الأمريكي بالعراق وسوريا في بعض عملياتها، والله غالب على أمره".
وأكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية، لاري جونسون، أن الجنود الأمريكيين يُقتلون بسبب الهجمات المستمرة على قواعد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
وأضاف: "إنهم يتعرضون باستمرار لقصف مدفعي ولهجمات بطائرات مسيرة أيضا. لقد تكبد الجيش الأمريكي خسائر بشرية، لكنهم لا يكشفون عنها".
روسيا اليوم
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