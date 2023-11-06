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غوتيريش يحذر من تحول قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال

11/6/2023 3:13:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين بوقف إطلاق النار فورا في النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة "حماس"، محذّرا من أن قطاع غزة يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".
وقال غوتيريش في تصريح لصحفيين في مقر الأمم المتحدة إن "الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحا على مر الساعات".


وتابع الأمين العام "إن أطراف النزاع، وبالفعل المجتمع الدولي، يواجهون مسؤولية آنية وأساسية ألا وهي وضع حد لهذه المعاناة الجماعية غير الإنسانية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير".


وأضاف "الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية. إنها أزمة للبشرية".

RT

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