باكستان تدين التصريحات العنصرية لوزير إسرائيلي يدعو لقصف غزة بقنبلة نووية

(MENAFN
- Palestine News Network )
إسلام أباد/PNN/أدانت جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم الاثنين، التصريحات العنصرية لوزير إسرائيلي دعا لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان، أن "هذا التصريح المفزع يعكس نية التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تعكف عليها دولة الاحتلال".
وذكرت أن التصريح بمثابة نداء استيقاظ للمجتمع الدولي لمواجهة التهديد الذي يشكله العدوان الإسرائيلي على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
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