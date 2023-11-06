باكستان تدين التصريحات العنصرية لوزير إسرائيلي يدعو لقصف غزة بقنبلة نووية

MENAFN - Palestine News Network ) إسلام أباد/PNN/أدانت جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم الاثنين، التصريحات العنصرية لوزير إسرائيلي دعا لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان، أن "هذا التصريح المفزع يعكس نية التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تعكف عليها دولة الاحتلال".

وذكرت أن التصريح بمثابة نداء استيقاظ للمجتمع الدولي لمواجهة التهديد الذي يشكله العدوان الإسرائيلي على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.



