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إصابة طفلين برصاص الاحتلال في بيت فجار

11/6/2023 3:13:20 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أصيب طفلان، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت على المدخل الغربي للبلدة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفلين بالرصاص الحي، وقد وصفت إصابتهما بالخطيرة.

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