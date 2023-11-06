إصابة طفلين برصاص الاحتلال في بيت فجار

إصابة طفلين برصاص الاحتلال في بيت فجار
التاريخ
11/6/2023 3:13:20 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/أصيب طفلان، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت على المدخل الغربي للبلدة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفلين بالرصاص الحي، وقد وصفت إصابتهما بالخطيرة.
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