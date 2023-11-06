دويكات: بعض الجهات المشبوهة تصر على خلق الفتنة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية طلال دويكات، إن بعض الجهات المشبوهة تصر على خلق الفتنة، بنشر الإشاعات الكاذبة والمغرضة بهدف إحداث إرباك بساحتنا الفلسطينية التي لا تحتمل المزيد من التوتر.

وأشار دويكات، في بيان مساء اليوم الاثنين، إلى البيان المزور والموقع باسم بعض ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية الذين أكدوا عدم علمهم بمثل هذه البيانات، والتي تدعو إلى شق الصفوف بهدف إحداث الفوضى والفلتان في صفوف المؤسسة الأمنية التي تلتزم بتعليمات القيادة السياسية التي بذلت منذ اللحظة الأولى كل طاقاتها وجهودها لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في كل الأروقة والمحافل والساحات، لتجنيد الرأي العام العالمي الذي ضلل بفعل الدعاية الإسرائيلية، وانحاز لصالح دعم الاحتلال في عدوانه على شعبنا الفلسطيني.

وأكد دويكات أن المؤسسة الأمنية التي قدمت، وما زالت تقدم، في إطار واجبها الوطني تضحيات جسام من الشهداء والأسرى والجرحى وهدم للمقرات، ليست بحاجة إلى من يجلسون في بيوتهم ويصدرون الفتاوى دون أن يساهموا في دفع الثمن.

ودعا دويكات، باسم المؤسسة الأمنية، جماهير شعبنا الفلسطيني إلى عدم الإنجرار خلف المغرضين الذين لا يريدون خيرا لشعبنا بقدر ما يمارسون حقدهم الدفين، وأن المؤسسة الأمنية هي الدرع الحصين كما عهدتموها، والتي تعمل ليل نهار بجهود مخلصة من أجل الوصول بشعبنا إلى أهدافه الوطنية بالحرية والاستقلال.