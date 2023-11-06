الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا كارل نيهامر.

وأكد سيادته على وجوب الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود.

وأضاف الرئيس أن تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة بما فيها القدس مرفوض ولن نقبل به، محذرا من خطورة الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الإرهابين ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وشدد سيادته على ضرورة وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، وأن لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.