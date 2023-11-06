الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا كارل نيهامر.
وأكد سيادته على وجوب الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود.
وأضاف الرئيس أن تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة بما فيها القدس مرفوض ولن نقبل به، محذرا من خطورة الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الإرهابين ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وشدد سيادته على ضرورة وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، وأن لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
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