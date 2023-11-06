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القوى تؤكد أهمية مواصلة الفعاليات الجماهيرية والشعبية الرافضة لعدوان الاحتلال

11/6/2023 3:13:19 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أكدت القوى الوطنية والإسلامية، أهمية مواصلة الفعاليات الجماهيرية والشعبية الرافضة لعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والتصدي لعصابات المستعمرين وتعزيز لجان الحراسة والحماية.

وشددت "القوى"، خلال اجتماع لها اليوم الإثنين، على ضرورة وقف حرب الإبادة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدة أن شعبنا ثابت في أرضه رغم كل المجازر التي ترتكب بحق الأطفال والنساء على مرأى من العالم الذي لا يحرك ساكنا.

وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، مؤكدة على مشروعنا الوطني بهدف إقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأشادت بشعوب العالم التي تخرج للتعبير عن مواقفها الرافضة للحرب والإبادة والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان ما يؤكد مساندة أحرار العالم لقضيتنا العادلة.

وشددت "القوى" على أن شعبنا سيبقى متمسكا بحقوقه وثوابته من أجل حريته واستقلاله وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

وأشارت إلى أن دعوات وزراء الاحتلال الفاشيين ضرب غزة بقنبلة نووية وإبادة قطاع غزة والتنكر لوجود الشعب الفلسطيني، لن تخيف شعبنا وسيبقى ماضيا على درب الشهداء والجرحى والأسرى.

وقالت القوى إن حلول ذكرى شهيدنا ورمزنا الخالد أبو عمار الذي دفع حياته ثمنا للتمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة، ستبقى دائما في ذاكرة شعبنا.

وتوجهت بالتحية إلى أسرانا في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون للتنكيل في إطار فرض سياسة العقاب الجماعي، في ظل الاقتحامات والاعتقالات اليومية في مختلف السجون.

ودعت "القوى" إلى المشاركة الواسعة في فعاليات إسناد الأسرى يوم غد أمام مقرات الصليب الأحمر، وإلى أوسع مشاركة في الفعاليات اليومية في كل محافظات الوطن، رفضا لمجازر الاحتلال بحق شعبنا.

كما دعت للمشاركة يوم غد الثلاثاء في مسيرة جثامين الصحفيين التي ستتجه إلى مقر الأمم المتحدة، الساعة الواحدة أمام قصر الثقافة في رام الله.

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