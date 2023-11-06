الفيلة تسهم في تنوّع الأشجار وكثرتها

الفيلة تسهم في تنوّع الأشجار وكثرتها
التاريخ
11/6/2023 3:10:03 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نجح فريق بحثي في رسم خريطة للغطاء الشجري للمناطق المحمية بالعالم، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية.
وأظهرت الدراسة المنشورة بمجلة «وان إيرث»، أنَّ المناطق الغنية بالحيوانات العاشبة الكبيرة مثل الفيلة، تضم غطاء شجرياً أكثر تنوعاً.
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