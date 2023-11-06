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لوحات أنجلو المجهولة في غرفة سرية

11/6/2023 3:10:03 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تتيح مدينة فلورنسا الإيطالية، أخيراً، مشاهدة
«كنز ثمين» في غرفة صغيرة
تحتضن أعمال الفنان العالمي مايكل أنجلو، الأقل شهرة، حيث تُعرض أمام الجمهور لأول مرة في هذه «الغرفة السرية»، لتشكل فارقاً ومفهوماً جديداً في النظرة إلى الفنان الذي عُرف بأعماله الضخمة، مثل تمثال داود، واللوحات الجدارية الممتدة من أرضية كنيسة سيستينا حتى سقفها.

وتقع هذه المساحة الصغيرة «الغرفة السرية» أسفل كنائس ميديتشي في فلورنسا، حيث نحت مايكل أنغلو مقابر دقيقة لأفراد عائلة ميديتشي خلف كنيسة سان لورينزو في ساغريستيا نوفا، أو خزانة ملابس الكهنة الجديدة. وحسب تقرير في موقع سي إن إن بالعربي، فقد اكتشف المكان ومحتوياته أحد المرممين في عام 1975 أثناء العمل على استحداث مخرج جديد للمكان.

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