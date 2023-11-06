وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستقبل الرئيس التنفيذي لسيكو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة، السيدة نجلاء الشيراوي الرئيس التنفيذي لسيكو.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اهتمام مجلس الولاية على أموال القاصرين بالعمل على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، للاستفادة من إمكانياته في تطوير الجانب الاستثماري.
ونوه الوزير بدور القطاع الخاص كشريك حيوي في رفد مسارات التنمية بجميع أبعادها، والمساهمة الفّعالة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما يتوازى مع تطلعات المستفيدين.
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