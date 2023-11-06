وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستقبل الرئيس التنفيذي لسيكو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه بمقر الوزارة، السيدة نجلاء الشيراوي الرئيس التنفيذي لسيكو.

وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اهتمام مجلس الولاية على أموال القاصرين بالعمل على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، للاستفادة من إمكانياته في تطوير الجانب الاستثماري.

ونوه الوزير بدور القطاع الخاص كشريك حيوي في رفد مسارات التنمية بجميع أبعادها، والمساهمة الفّعالة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما يتوازى مع تطلعات المستفيدين.