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وزارة العدل وجمعية مصارف البحرين تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجالات التطوير العدلي

11/6/2023 3:06:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه في مقر الوزارة، بالأستاذ عدنان أحمد يوسف عبدالملك رئيس جمعية مصارف البحرين، وبحضور عدد من مسؤولي وممثلي الوزارة والجمعية.

وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية تعزيز التعاون المشترك مع جمعية مصارف البحرين في دعم مسارات التطوير العدلي، ومنها في مجال إجراءات التقاضي والتنفيذ ذات الصلة بالمعاملات المالية والمصرفية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاع العدالة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل في مجالات التطوير العدلي الداعمة لنمو قطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد أهم روافد الجذب الاستثماري وما يؤديه من دور رئيسي في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأثناء الاجتماع، جرى التأكيد على أولوية تعزيز برامج التدريب بشأن القوانين الجديدة ولوائحها التنفيذية ومواكبتها للمستجدات التشريعية المستمرة، بما يسهم في تدعيم تطبيقها الفعال وتحقيق أهدافها على النحو الأفضل.

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