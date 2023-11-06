وزارة العدل وجمعية مصارف البحرين تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجالات التطوير العدلي

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- Akhbar Al Khaleej) اجتمع نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه في مقر الوزارة، بالأستاذ عدنان أحمد يوسف عبدالملك رئيس جمعية مصارف البحرين، وبحضور عدد من مسؤولي وممثلي الوزارة والجمعية.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية تعزيز التعاون المشترك مع جمعية مصارف البحرين في دعم مسارات التطوير العدلي، ومنها في مجال إجراءات التقاضي والتنفيذ ذات الصلة بالمعاملات المالية والمصرفية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاع العدالة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل في مجالات التطوير العدلي الداعمة لنمو قطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد أهم روافد الجذب الاستثماري وما يؤديه من دور رئيسي في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأثناء الاجتماع، جرى التأكيد على أولوية تعزيز برامج التدريب بشأن القوانين الجديدة ولوائحها التنفيذية ومواكبتها للمستجدات التشريعية المستمرة، بما يسهم في تدعيم تطبيقها الفعال وتحقيق أهدافها على النحو الأفضل.
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