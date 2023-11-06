علماء يطورون مواد كاشفة تبشر بثورة في علاج السرطان

طوَّر علماء في جامعة ساري البريطانية مواد كاشفة منخفضة التكلفة بإمكانها أن تُحدث ثورة في علاج السرطان.

وأوضح العلماء، حسبما أفاد موقع «ميديكال إكسبرس» الطبي، أن المواد الجديدة تمهد الطريق لجيل جديد من أجهزة الكشف المرنة للأشعة السينية، مشيرين إلى تطبيقات محتملة تتراوح من علاج السرطان إلى أجهزة المسح الضوئي الأفضل في المطارات.

وتقليدياً، تُصنع أجهزة الكشف عن الأشعة السينية من مواد ثقيلة وصلبة مثل السيليكون أو الجرمانيوم.

وتعد أجهزة الكشف المرنة الجديدة أرخص، ويمكن تشكيلها حول الأشياء التي تحتاج إلى مسحها، ما يحسّن الدقة عند فحص المرضى، ويقلل المخاطر عند تصوير الأورام وإدارة العلاج الإشعاعي.

وقال الدكتور برابودهي ناناياكارا، الذي قاد البحث في جامعة سري: «هذه المادة الجديدة مرنة ومنخفضة التكلفة وحساسة، لكن المثير هو أن هذه المادة مكافئة للأنسجة»، مؤكداً أن «هذا يمهد الطريق لقياس الجرعات الحية، وهو أمر غير ممكن مع التكنولوجيا الحالية».

ومعظم أجهزة الكشف عن الأشعة السينية المتوافرة في السوق اليوم ثقيلة وصلبة، وتستهلك طاقة ومكلفة إذا كانت هناك حاجة إلى تغطية مساحة كبيرة.

وتوفر المواد المتكونة من الهيدروجين والكربون، المعروفة باسم «أشباه الموصلات العضوية»، حلاً أكثر مرونة، ولكنها حتى الآن لم تسمح بإنتاج صورة مفصلة للأشعة السينية مثل أجهزة الكشف التقليدية.

ولحل هذا التحدي، ابتكر العلماء في معهد التكنولوجيا المتقدمة بجامعة ساري أجهزة تعتمد على الحبر عن طريق إضافة كميات منخفضة من العناصر ذات العدد الذري العالي إلى شبه موصل عضوي.

وبناءً على الأبحاث السابقة للفريق في هذا المجال، يتصرف الكاشف الجديد مثل الأنسجة البشرية تحت الأشعة السينية، ما يؤدي إلى تقنيات جديدة وأكثر أماناً لإدارة العلاج الإشعاعي والتصوير الشعاعي للثدي والتصوير الشعاعي.

وقال البروفيسور رافي سيلفا، مدير معهد التكنولوجيا المتقدمة في ساري، في الورقة البحثية التي نُشرت في مجلة العلوم المتقدمة بعنوان «كاشفات الأشعة السينية العضوية المنحنية المكافئة للأنسجة باستخدام نظائر البوليثيوفين ذات العدد الذري العالي»: «يمكن استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة في مجموعة متنوعة من الإعدادات، مثل العلاج الإشعاعي، ومسح القطع الأثرية التاريخية والماسحات الضوئية الأمنية».

وأضاف: «تواصل جامعة ساري، بالتعاون مع شركة SilverRay Ltd المنفصلة، قيادة الطريق في مجال أجهزة الكشف عن الأشعة السينية المرنة، ويسعدنا أن نرى التكنولوجيا تُظهر وعداً حقيقياً لمجموعة من الاستخدامات».

وعلَّق المؤلف المشارك، البروفيسور مارتن هيني، من جامعة إمبريال كوليدج في لندن قائلاً: «لقد قمنا بتطوير نظائر ثقيلة لأشباه الموصلات العضوية التقليدية بعض الوقت، وقد أثار فضولنا عندما اقترح الدكتور إيمالكا جاياواردينا تطبيقها في أجهزة كشف الأشعة السينية».

وأكد أن «هذه النتائج هي مثيرة للغاية، لا سيما بالنظر إلى أن هذه كانت المادة الأولى التي تم التحقيق فيها»، لافتاً إلى أن هناك مجالاً كبيراً لمزيد من التحسينات.

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