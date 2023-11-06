«روايات» تعرّف زوار «الشارقة للكتاب» بالإصدار الجديد «التأمل في المرآة» عبر طريقة مبتكرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تجوّل الحكواتي الإماراتي أحمد المازم بين ردهات وأروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، حاملاً بيده مرآة، فيما يجرّ باليد الأخرى علّاقة ملابس تحمل مجموعة من الكتب، في مقدمتها كتاب «التأمل في المرآة» للكاتبة تارا ويل، وترجمة محمد فتحي خضر والصادر عن دار روايات التابعة لمجموعة كلمات.
وتفاعل زوار المعرض مع الحكواتي ليتعرفوا على الكتاب ورسالته، حيث طلب منهم النظر في المرآة ومخاطبة أنفسهم انسجاماً مع رسالة الكتاب الذي هو عبارة عن رحلة تدريجية؛ ففي البداية ستتعلَّم كيف تجد التعاطف مع نفسك في المرآة، وتكتشف الهدوء في صورتك المنعكسة بها، ثم تطبِّق هذا في علاقاتك مع الآخرين، وتأمل الكاتبة أن يستفيد القارئ من الاكتشافات العديدة التي ستتحقَّق خلال رحلته وأن يعيش حياةً عامرةً بالتأمُّل.
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