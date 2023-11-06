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«روايات» تعرّف زوار «الشارقة للكتاب» بالإصدار الجديد «التأمل في المرآة» عبر طريقة مبتكرة

11/6/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجوّل الحكواتي الإماراتي أحمد المازم بين ردهات وأروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، حاملاً بيده مرآة، فيما يجرّ باليد الأخرى علّاقة ملابس تحمل مجموعة من الكتب، في مقدمتها كتاب «التأمل في المرآة» للكاتبة تارا ويل، وترجمة محمد فتحي خضر والصادر عن دار روايات التابعة لمجموعة كلمات.

وتفاعل زوار المعرض مع الحكواتي ليتعرفوا على الكتاب ورسالته، حيث طلب منهم النظر في المرآة ومخاطبة أنفسهم انسجاماً مع رسالة الكتاب الذي هو عبارة عن رحلة تدريجية؛ ففي البداية ستتعلَّم كيف تجد التعاطف مع نفسك في المرآة، وتكتشف الهدوء في صورتك المنعكسة بها، ثم تطبِّق هذا في علاقاتك مع الآخرين، وتأمل الكاتبة أن يستفيد القارئ من الاكتشافات العديدة التي ستتحقَّق خلال رحلته وأن يعيش حياةً عامرةً بالتأمُّل.

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