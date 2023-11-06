Tuesday, 07 November 2023 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي..اتحاد كلباء يحتفي بأصحاب الإنجازات

11/6/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفى نادي اتحاد كلباء بلاعبيه المميزين من أصحاب الإنجازات الرياضية وذلك في الحفل الذي تم تنظيمه بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وراشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة النادي، حيث ثمن عيسى هلال الحزامي الإنجازات الاستثنائية التي حققها النادي في الميادين الرياضية والإدارية، وأشاد بجهود مجلس إدارة النادي ووصفها أنها من أهم الأسباب التي أسهمت في تحقيق هذه النجاحات.

من ناحيته أشار راشد الكندي إلى الجهد الذي بذل من الرياضيين والإداريين، كما قدم الشكر لمجلس الشارقة الرياضي على جهوده ودعمه للنادي، كما أشاد بلاعبي الفريق والإداريين لحصولهم للميدالية الذهبية والبرونزية في بطوله قطر المفتوحة للتايكوندو، وثمن جهود البعثة الإدارية والرياضية في كل البطولات التي خاضها النادي في الألعاب الرياضية المختلفة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN06112023000110011019ID1107381256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث