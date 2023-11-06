بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي..اتحاد كلباء يحتفي بأصحاب الإنجازات

احتفى نادي اتحاد كلباء بلاعبيه المميزين من أصحاب الإنجازات الرياضية وذلك في الحفل الذي تم تنظيمه بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وراشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة النادي، حيث ثمن عيسى هلال الحزامي الإنجازات الاستثنائية التي حققها النادي في الميادين الرياضية والإدارية، وأشاد بجهود مجلس إدارة النادي ووصفها أنها من أهم الأسباب التي أسهمت في تحقيق هذه النجاحات.

من ناحيته أشار راشد الكندي إلى الجهد الذي بذل من الرياضيين والإداريين، كما قدم الشكر لمجلس الشارقة الرياضي على جهوده ودعمه للنادي، كما أشاد بلاعبي الفريق والإداريين لحصولهم للميدالية الذهبية والبرونزية في بطوله قطر المفتوحة للتايكوندو، وثمن جهود البعثة الإدارية والرياضية في كل البطولات التي خاضها النادي في الألعاب الرياضية المختلفة.

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