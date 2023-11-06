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بعد ختام ماراثوني في نهائي رائع وقوي امتد لنحو خمس ساعات..«أرينا» يتوج بلقب «الحبتور للبادل»

11/6/2023 3:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


انتزع فريق «بادل أرينا» فوزاً مستحقاً على حساب WPA وتوج بطلاً للنسخة الأولى من بطولة الحبتور للبادل للفئة المفتوحة بعد ختام ماراثوني في نهائي رائع وقوي امتد لنحو خمس ساعات بالصالة المغطاة بمركز الحبتور الرياضي (الأحد).

وضمن المستوى «سي» فاز فريق «كنج دم» على فريق «بادل ايه أي» بنتيجة 2 -1 بعد مباراة لا تقل فنياً عن المستوى «أي».

وأعرب حبتور الحبتور المشرف العام للبطولة عن سعادته البالغة بما حققته البطولة من نجاحات فنية وتنظيمية وجماهيرية باهرة، ما يدفع اللجنة المنظمة إلى تنظيم المزيد من البطولات في الموسم الواحد، سواء المفتوحة من الفئة «أي» أو الفئة «سي» وللجنسين ولجميع المراحل السنية.

وأشاد حبتور بما قدمه طرفا الختام من مستوى عال، منوهاً إلى أنه كان يصعب التكهن بفوز أي من الفريقين حتى آخر نقطة بسبب قوتهما وتقارب مستواهما الفني، وقد منحت لائحة البطولة ميزة إضافية للفرق بالفئة «أيه» بمشاركة أحد اللاعبين المحترفين، مختتماً تصريحه بتوجيه الشكر إلى محمد الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور على رعايته ودعمه للبطولة والمركز الرياضي على حد سواء، مثمناً جهود القائمين على البطولة.

من جانبه عبر سالم الهولي نجم فريق «بادل أرينا»عن فرحته بالفوز وقال: سعداء بالتتويج بأول بطولة ينظمها مركز الحبتور الرياضي بفضل ما بذلناه من جهد مضاعف، حيث تجاوزنا فريقاً منافساً قوياً ومتميزاً.

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