عن طريق الدراج سعيد بلواش..تورك بطل المرحلة الأخيرة لطواف «ناصر بن حمد» بالبحرين

‏اختتم فريق تورك للدراجات الهوائية مشاركته الناجحة بفوزه بالمرحلة الأخيرة واحتلال وصافة طواف ناصر بن حمد للدراجات الهوائية بالبحرين عن طريق الدراج سعيد بلواش، كما تواصل التفوق للفريق الإماراتي بالصعود إلى منصات التتويج في المرحلة الأولى والثالثة، وشهد الطواف في نسخته الثالثة مشاركة 18 فريقاً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة 161 دراجاً.

وعبر زعل بن زعل مدير فريق تورك، عن سعادته بنجاح المشاركة، وحصد مراكز متقدمة وقال: إنها ثمرة العمل الجماعي للاعبين، وعبر عن تقديره لدعم الجهات الراعية، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق.

وضمت بعثة الفريق في البحرين كلاً من، محمد درويش من إداري الفريق، والدراجين: سعيد بلواش، ماجد الصايغ، سعيد مروان، عادل جلال، حسين النجار، وحسن نيان.

يذكر أن فريق تورك فريق هواة تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.

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