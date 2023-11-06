بحضور نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات ..18 ميدالية للنصر في بطولة الفجيرة للريشة الطائرة



حققت بطولة الفجيرة الأولى للريشة الطائرة، التي نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بدعم الهيئة العامة للرياضة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، (السبت) نجاحاً لافتاً بمشاركة 124 لاعباً ولاعبة يمثلون 5 فئات عمرية مختلفة تشمل المراحل السنية تحت 11 و13 و15 و17 عاماً، إضافة إلى فئة العموم.

وأحرز النصر المركز الأول، محققا 18 ميدالية ملونة بواقع 8 ميداليات ذهبية و3 فضيات و7 برونزيات، وجاء اتحاد كلباء ثانياً بـ12 ميدالية بواقع ميدالية ذهبية واحدة و5 فضيات و6 ميداليات برونزية، واحتل أبوظبي لألعاب المضرب المركز الثالث بـ5 ميداليات منها فضيتان و3 برونزيات، وجاء فريق عائشة بنت عثمان في المركز الرابع بـ3 ميداليات برونزية ثم «اكسترا سبورتس أكاديمي» في المركز الخامس بميداليتين ذهبية واحدة وأخرى برونزية.

وحضر مراسم التتويج، نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وسالم المزروعي نائب رئيس الاتحاد ومحمد علي عامر ممثل الهيئة العامة للرياضة ومسؤول مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وفارس المزروعي من اتحاد كلباء.

فئة العموم

وتفصيلاً، فاز النصر بالمركز الأول في فئة العموم «البنين» عن طريق لاعبه محمد علي فلامرزي وسالم سيف من اتحاد كلباء بالمركز الثاني وتقاسم عبد الله البلوشي (النصر) وحمدان المزروعي (كلباء) المركز الثالث، وفي فئة «البنات» سيطر النصر على المراكز الثلاثة الأولى عن طريق غدير الظاهري وفرح الحجي وحمدة المكراني وهند الهلالي (ثالث مكرر)، وفي فئة البنين تحت 17 عاماً فاز عبد العزيز محمد من النصر بالمركز الأول، وحصل ثلاثي اتحاد كلباء على المراكز الثاني والثالث والثالث مكرر وهم منصور المزروعي وخليفة المزروعي وحمد المزروعي، وفئة البنات تحت 17 عاماً، توجت لاعبة النصر سميرة البلوشي بالمركز الأول وزميلتها غاية المهيري بالمركز الثاني، وأحرزت هند المزروعي من فريق «عائشة بنت عثمان» المركز الثالث وميثاء مبارك من أبوظبي لألعاب المضرب بالمركز الثالث مكرر.

وفي فئة البنين تحت 15 عاماً، سيطر اتحاد كلباء على المركزين الأول والثاني بواسطة مايد المزروعي وشهاب سعيد المزروعي، وحصل زميلهما أحمد المزروعي على المركز الثالث مكرر أما سيف إبراهيم من النصر فأحرز المركز الثالث، وضمن فئة البنات تحت 15 عاماً استحوذ النصر على المراكز الثلاثة الأولى بواسطة فطيم الظهوري ومريم الحامد ودانا أحمد وأحرزت روضة المزروعي من أبوظبي لألعاب المضرب على المركز الثالث مكرر.

وتوزعت باقي الميداليات للفئات العمرية تحت 11 و13 عاماً بنين وبنات بين مختلف الأندية المشاركة وهي النصر واتحاد كلباء وأبوظبي لألعاب المضرب وعائشة بن عثمان و«اكسترا سبورتس أكاديمي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز