راشفورد يريد وضع حد للشائعات الخبيثة بشأن مستقبله مع يونايتد



طالب المهاجم الدولي الإنكليزي ماركوس راشفورد بوضع حد للشائعات "الخبيثة" التي تشكك بمستقبله مع فريقه مانشستر يونايتد، وذلك بعدما غاب عن مباراة الدوري التي فاز بها "الشياطين الحمر" على فولهام 1-0 في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم بسبب الإصابة.

واضطر راشفورد الى الاعتذار لمدربه الهولندي إريك تن هاغ بعد حضوره حفلة في ملهى ليلي عقب الهزيمة المحرجة أمام الجار اللدود مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في 29 أكتوبر.

واعتبر تن هاغ أن سلوك راشفورد غير مقبول، لكنه أضاف أن اللاعب البالغ 26 عاماً كان "متحمّساً جداً لوضع الأمور في نصابها الصحيح".

وغاب راشفورد عن ملعب "كرايفن كوتيدج" بسبب الإصابة بعد تعرضه "لضربة قوية" في التمارين، ولعب كبديل في الخسارة 0-3 أمام نيوكاسل في الأول من الشهر الحالي في مسابقة كأس الرابطة، أي بعد ثلاثة أيام من الهزيمة المذلة أمام سيتي.

وفي رد له على إحدى قنوات مشجعي النادي، كتب راشفورد على موقع "أكس" (تويتر سابقاً): "من فضلكم توقفوا عن نشر الشائعات الخبيثة".

وكان حساب "يونايتد ستاند" روج لأحدث حلقاته على الإنترنت من خلال طرح سؤال: "مستقبل راشفورد موضع شك؟ نحن على الهواء مباشرة!".

وسجل راشفورد 30 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي لكنه سجل مرة واحدة فقط في هذا الموسم الصعب جداً على يونايتد حتى الآن، حيث يحتل المركز الثامن في الدوري الممتاز بعد خمس هزائم في أول 11 مباراة، فيما يواجه معركة شرسة للتأهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته بثلاث نقاط بعد ثلاث جولات، بفارق 6 عن بايرن ميونيخ المتصدر ونقطة عن غلطة سراي التركي الثاني.

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