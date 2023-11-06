الشارقة يواصل صدارته الآسيوية بـ 10 لاعبين بعد التعادل مع ناساف في أوزبكستان



واصل الشارقة قبضته على صدارة المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا بعد تعادله خارج ملعبه مع ناساف الأوزبكي 1-1 بعد مباراة مثيرة، أكملها الشارقة بـ 10 لاعبين نتيجة طرد حارسه عادل الحوسني الذي تألق وصد ركلة جزاء في الشوط الأول، ليصل الشارقة للنقطة الثامنة في المركز الأول وناساف للنقطة السابعة.

جاءت البداية قوية من أصحاب الأرض الذين بادروا بالهجوم على مرمى عادل الحوسني، وأسفر ذلك عن ركلة جزاء «ق 8» احتسبها الحكم السعودي خالد الهايش نتيجة اصطدام الكرة بيد خالد الظنحاني، ونجح عادل الحوسني في صدها ببراعة من اللاعب جابا جيجوري، وواصل الحوسني تألقه في صد أكثر من فرصة بعد ركلة الجزاء حتى جاءت الدقيقة 16 لتعلن عن هدف التقدم لصالح الشارقة عن طريق موسى ماريجا الذي سدد من وضع انفراد في الزاوية البعيدة على يمين الحارس، وضاعت فرصة تعزيز الهدف من ماريجا نفسه الذي سدد فوق المرمى، وساهم هدف التقدم في تحسن أداء الشارقة وزيادة ثقته في الاستحواذ على الكرة وإجادة تنظيم الهجمات والتعامل مع المرتدات بفضل تحركات كايو لوكاس وتمريرات فراس بالعربي وماجد راشد وصمد دفاع الشارقة وحارسه في التصدي لهجمات ناساف حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة 1-0.

وفي الشوط الثاني واصل الشارقة أداؤه الجيد مع ارتباك واضح للفريق الأوزباكي الذي أجرى 5 تبديلات في فترات متفاوتة، مقابل تبديل واحد أجراه مدرب الشارقة كوزمين في الدقيقة 70 بدخول ماجد سرور بدلاً من فراس بالعربي.

ونجح الفريق الأوزبكي في تعديل النتيجة عبر البديل البرازيلي ماتيوس «ق 81» من لعبة رأسية، واضطر الشارقة لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد هذا الهدف بعدما أشهر الحكم الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء للحارس عادل الحوسني «ق 84» ليدفع كوزمين بالحارس درويش محمد بدلاً من المهاجم موسى ماريجا، ومنح الحكم 10 دقائق وقتاً بديلاً للشوط الثاني وتساوى الفريقان في النقص العددي عند الدقيقة 92 عندما طرد الحكم المدافع الأوزبكي دافرونوف وصمد الشارقة حتى انتهت المباراة بالتعادل 1-1.

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