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الهلال يعبر مومباي بهدفي ديلجادو وميتروفيتش في دوري أبطال آسيا

11/6/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز نادي الهلال السعودي على مضيفه مومباي سيتي الهندي 2 /صفر اليوم الاثنين على ستاد دي واي باتيل في مومباي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وتقدم البرازيلي ميشيل ديلجادو بهدف للهلال في الدقيقة 62 ثم أضاف الصربي الكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وأكمل مومباي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع ميهتاب سينج في الدقيقة 55 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.


وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً، فوز نافباهور الأوزبكي على مضيفه ناساجي مازانداران الإيراني 3/ 1 على ستاد آزادي في طهران.


وحافظ الهلال على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بفارق الأهداف أمام نافباهور، مقابل 3 نقاط لناساجي مازانداران، في حين بقي رصيد مومباي سيتي خالياً من النقاط.

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