أسطورة كرة القدم الأمريكية رابينو على بعد خطوة من إنجاز تاريخي

أصبحت أسطورة كرة القدم الأمريكية ميجان رابينو أمام فرصة ذهبية لإنهاء مسيرتها الحافلة بإحراز لقب بطولة، بعد صعود فريقها او ال ريجن إلى نهائي الدوري الأمريكي للسيدات عبر الفوز على سان دييجو 1 /صفر فجر الاثنين في المربع الذهبي.

وسجلت فيرونيكا لاتسكو هدف الحسم لفريق او ال ريجن بعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني عبر تصويبة قوية.

ويلتقي او ال ريجن في النهائي يوم السبت المقبل مع نيو جوثام

الذي تغلب على بورتلاند ثورنز 1 /صفر.

ولم يسبق لرابينو الفوز بلقب بطولة كبرى على مستوى الأندية، رغم إنجازاتها الحافلة في ملاعب كرة القدم حيث توجت بلقب كأس العالم مع منتخب أمريكا مرتين في 2015 و2019 والميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 والميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

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