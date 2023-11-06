Tuesday, 07 November 2023 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسطورة كرة القدم الأمريكية رابينو على بعد خطوة من إنجاز تاريخي

11/6/2023 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصبحت أسطورة كرة القدم الأمريكية ميجان رابينو أمام فرصة ذهبية لإنهاء مسيرتها الحافلة بإحراز لقب بطولة، بعد صعود فريقها او ال ريجن إلى نهائي الدوري الأمريكي للسيدات عبر الفوز على سان دييجو 1 /صفر فجر الاثنين في المربع الذهبي.

وسجلت فيرونيكا لاتسكو هدف الحسم لفريق او ال ريجن بعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني عبر تصويبة قوية.

ويلتقي او ال ريجن في النهائي يوم السبت المقبل مع نيو جوثام
الذي تغلب على بورتلاند ثورنز 1 /صفر.

ولم يسبق لرابينو الفوز بلقب بطولة كبرى على مستوى الأندية، رغم إنجازاتها الحافلة في ملاعب كرة القدم حيث توجت بلقب كأس العالم مع منتخب أمريكا مرتين في 2015 و2019 والميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 والميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN06112023000110011019ID1107381248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث