حياتك من صنع أفكارك

أفكارنا الداخلية لها تأثير كبير على حياتنا اليومية، فهناك العشرات بل المئات من الأفكار التي تسيطر على أذهاننا وقد توجهنا بطريقة إما سلبية أو إيجابية، وتكمن المشكلة الكبيرة التي قد تواجهنا أحياناً في كيفية اختيار الأفكار الصائبة الصحيحة التي تسهم في حل مشاكلنا في حالة الاختيار الصحيح لها، وقد لخص الفيلسوف ماركوس أوربانوس حاكم الإمبراطورية الرومانية هذه المشكلة معبراً عنها في جملة مختصرة: «إن حياتنا من صنع أفكارنا».

لذلك فإذا راودتك أفكار سعيدة حتماً سوف تعيش في سعادة، وإذا تملكتك أفكار سلبية سوف تصبح في حالة سلبية وسوف تعاني من الفشل والمرض، وقد تعتزل الناس وقد تتأثر كل خلية من خلايا جسدك بكل فكرة تراودك أو تجول بذهنك، إن الأفكار السلبية، تضعفك، تقتلك، تشتتك، وقد تجعلك متوتراً ومشدوداً.

يقول الكاتب الفيلسوف نورمان فنسنت بيل: «إنك لست من تفكر أنه أنت، وإنما أنت ما تفكره»، إن الأفكار الإيجابية حتماً سوف تساعدنا في مزيد من الإحساس بالمتعة والسعادة والفرح لحياتنا، لقد ذكر الشاعر جون ميلتون هذه الحقيقة عندما قال: «في وسع العقل أن يخلق وهو في مكانه مقيم جحيماً من الجنة أو نعيماً من الجحيم»، لقد استطاعت السيدة هيلين كيلير برغم إعاقاتها الكثيرة أن تحقق النجاحات بفضل أفكارها الإيجابية الداخلية فصنعت من عتمتها نوراً أضاءت حياتها حيث تقول وهي العمياء، الصماء، البكماء: «لقد استمتعت بمباهج الحياة وتمتعت بجمالها»، إن الأفكار الإيجابية لها تأثير كبير على العقل ويمكن أن تسهم إما في السعادة أو الشقاء، في الفرح أو الألم، في الحب أو الكره، في الأمل أو الألم، قال وليم جيمس: «ليس في استطاعتنا أن نغير شيئاً من إحساساتنا بمحض إرادتنا ولكن في استطاعتنا بمحض إرادتنا، أن نغير أفعالنا، فإذا غيرنا أفعالنا، تغيرت إحساساتنا بطريقة آلية».

لنتحكم نحن بأفكارنا، ونكافح من أجل سعادتنا ولا نسمح للأفكار السلبية أن تخذلنا، فكر في السعادة واصنعها، إنها بين أيدينا بأشكال متعددة، يقول إبراهام لنكولن: «إن معظم الناس يصبحون سعداء بمقدار ما ينوون بينهم وبين أنفسهم»، يمكننا التفكير في مصادر سعادتنا، في الصحة والاهتمام بأنفسنا ومساعدة الآخرين والعطاء وغيرها من المفاهيم الإنسانية التي سوف تصقل أرواحنا وقيمنا، فالسعادة تأتي من دواخلنا ومحبتنا لأنفسنا، وكما يقول العالم والمفكر محمد الغزالي: «حياتك من صنع أفكارك، سعادة الإنسان أو شقاوته أو قلقه أو سكينته تنبع من نفسه وحدها».