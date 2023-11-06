ترامب أمام المحكمة في قضية تهدد إمبراطوريته العقارية

مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم، أمام محكمة نيويورك، للدفاع عن نفسه في قضية مدنية تشكّل خطراً كبيراً على إمبراطوريته العقارية، وهي الأولى في سلسلة جلسات في محاكمات عدة تعترض طريقه في سعيه للعودة إلى البيت الأبيض.

ووصل الملياردير، البالغ 77 عاماً، (15,00 ت غ) إلى قصر العدل في مانهاتن للإدلاء بإفادته أمام القاضي آرثر إنغورون.

وقال ترامب، أمام حشد من المصورين والصحافيين: «إنه وضع حزين جداً لبلادنا، هذا يحصل عادة في دول من العالم الثالث»، حاملاً على المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس.

وقبل وصول ترامب، أكدت جيمس، متوجهةً إلى الصحافيين، أن المدّعى عليه «أساء بشكل متواصل تقييم أصوله وضخمها».

وقالت: «إنني واثقة قبل مثوله أنه سيبدأ بتوجيه الإساءات والتعليقات الساخرة والملاحظات العنصرية وسيعتبر كل ذلك حملة شعواء، لكن في نهاية المطاف الأمر الوحيد الذي يهمّ هو الوقائع والأرقام، والأرقام لا تكذب».

وهاجم ترامب مراراً المدعية العامة الديمقراطية، كما حمل على القاضي الذي وصفه بأنه «مختل» و«حاقد» و«مارق».

ورد القاضي، البالغ 74 عاماً، على هجمات ترامب وتصريحاته بفرض غرامتين عليه، الأولى بقيمة 5 آلاف دولار، والثانية بقيمة 10 آلاف دولار، لانتهاكه أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما هاجم كاتبة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمثل ترامب أمام المحكمة بعدما مثل أمامها ابناه دونالد جونيور وإريك قبل بضعة أيام. وبعد أداء اليمين، سيستجوبه أحد مساعدي المدعية العامة.

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