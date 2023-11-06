Tuesday, 07 November 2023 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب أمام المحكمة في قضية تهدد إمبراطوريته العقارية

11/6/2023 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم، أمام محكمة نيويورك، للدفاع عن نفسه في قضية مدنية تشكّل خطراً كبيراً على إمبراطوريته العقارية، وهي الأولى في سلسلة جلسات في محاكمات عدة تعترض طريقه في سعيه للعودة إلى البيت الأبيض.

ووصل الملياردير، البالغ 77 عاماً، (15,00 ت غ) إلى قصر العدل في مانهاتن للإدلاء بإفادته أمام القاضي آرثر إنغورون.

وقال ترامب، أمام حشد من المصورين والصحافيين: «إنه وضع حزين جداً لبلادنا، هذا يحصل عادة في دول من العالم الثالث»، حاملاً على المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس.

وقبل وصول ترامب، أكدت جيمس، متوجهةً إلى الصحافيين، أن المدّعى عليه «أساء بشكل متواصل تقييم أصوله وضخمها».

وقالت: «إنني واثقة قبل مثوله أنه سيبدأ بتوجيه الإساءات والتعليقات الساخرة والملاحظات العنصرية وسيعتبر كل ذلك حملة شعواء، لكن في نهاية المطاف الأمر الوحيد الذي يهمّ هو الوقائع والأرقام، والأرقام لا تكذب».

وهاجم ترامب مراراً المدعية العامة الديمقراطية، كما حمل على القاضي الذي وصفه بأنه «مختل» و«حاقد» و«مارق».

ورد القاضي، البالغ 74 عاماً، على هجمات ترامب وتصريحاته بفرض غرامتين عليه، الأولى بقيمة 5 آلاف دولار، والثانية بقيمة 10 آلاف دولار، لانتهاكه أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما هاجم كاتبة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمثل ترامب أمام المحكمة بعدما مثل أمامها ابناه دونالد جونيور وإريك قبل بضعة أيام. وبعد أداء اليمين، سيستجوبه أحد مساعدي المدعية العامة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN06112023000110011019ID1107381246

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث