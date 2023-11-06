الإمارات والبوسنة والهرسك توقعان مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرة

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البوسنة والهرسك مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرة بتاريخ 6 نوفمبر 2023، والتي تشكل خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثنائية وتسهيل وتشجيع السفر وتعزيز التجارة البينية والعلاقات بين شعبي البلدين.

وبموجب المذكرة يمكن لمواطني دولة الإمارات ومواطني دولة البوسنة والهرسك، ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول، السفر من دون تأشيرة للسياحة والعمل والزيارات قصيرة الأمد. ومن المتوقع أن تساهم اتفاقية إعفاء التأشيرة في تعزيز التبادل الثقافي وتشجيع النمو الاقتصادي والسياحة بين الدولتين.

وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب البوسنة والهرسك معالي المدين كوناكوفيتش، وزير الخارجية، بحضور سعادة زلاتان بورزيتش، مدير مكتب شؤون وزير الخارجية، وسعادة ميريلا بوبالو مستشارة وزير خارجية البوسنة والهرسك، حيث أعرب الجانبان عن أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز العلاقات الثنائية





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