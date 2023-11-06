وزراء حكومة الإمارات: الاجتماعات السنوية تجديد للرؤية الاستباقية والعمل بروح الفريق الواحد

أكد عدد من وزراء حكومة دولة الإمارات أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، تأتي تجديداً للرؤية الاستباقية، وتأكيداً على أهمية التخطيط والعمل بروح الفريق الواحد بتنسيق وتكامل لمضاعفة وتسريع الإنجازات، وأشاروا إلى الأهمية الخاصة لهذه الدورة من الاجتماعات لعام 2023، والتي تعقد لمواصلة الجهود الموحدة لجميع الجهات الاتحادية والمحلية.

- عبدالرحمن العويس: تسريع للإنجازات.

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع: "تُعقد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، في نهج متجدد تستكمل فيه دولة الإمارات مسيرتها التنموية الشاملة لتعزيز الازدهار، عبر صياغة خارطة طريق واضحة للارتقاء بمكانة الدولة وتنافسيتها العالمية ومضاعفة وتسريع إنجازاتها ومسيرتها الريادية للعقد القادم، نحو تحقيق مستهدفات وخطط الخمسين عاماً المقبلة، وذلك من خلال وضع الخطط والتصورات الواضحة والدقيقة، وتحديد الأولويات والتوجهات، ورفع مستويات الأداء والكفاءة والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية الوطنية والمحلية، والعمل بروح الفريق الواحد، وفق مسارات واضحة لتحقيق أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031"، وهو ما يمثل منهجاً ملهماً للعمل الحكومي في دولة لا حدود لطموحاتها وتطلعاتها".

وأضاف معاليه: "حققت دولة الإمارات إنجازات مشهودة عالمياً في القطاع الصحي، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، حيث تصدرت الدولة عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية حسب تقارير الجهات الدولية الموثوقة في هذا المجال، وهذه الإنجازات تضع مسؤولية أكبر على عاتق جميع المؤسسات المعنية للارتقاء بقطاع الصحة والرعاية الطبية، الذي يحظى على الدوام باهتمام ورعاية قيادة دولة الإمارات، كأولوية إستراتيجية، لانعكاسه المباشر على جودة حياة السكان ومستوى رفاه واستقرار المجتمع، كما تعكس هذه الإنجازات ما تتمتع به دولة الإمارات من إمكانيات وقدرات هائلة في القطاع الصحي، وقدرتها على تحقيق قفزات نوعية كبيرة في مختلف الجوانب، وهو ما تعمل عليه حكومة الإمارات باستمرار، بتنسيق كامل بين جميع الجهات، لبناء منظومة صحية تضاهي أفضل الأنظمة الصحية على مستوى العالم، والارتقاء بتنافسية الدولة لتكون بين أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية".

وأكد معالي عبدالرحمن العويس أن دولة الإمارات تمتلك الريادة في وضع أطر مبتكرة وإستراتيجية لتطوير جميع جوانب القطاع الصحي حيث استطاعت احداث نقلات إيجابية كبيرة في تطوير المنشآت الصحية، وجاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات الصحية، وفي مدى تغطية الرعاية الصحية، وتغطية الرعاية السابقة للولادة، والصحة الإنجابية، وكذلك في البرامج الوطنية للكشف المبكر، كما حققت تقدماً واضحاً في مؤشرات النتائج الصحية، وقلة المشاكل الصحية، ومستوى الرضا عن خدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تعطي دفعة مضاعفة لمزيد من الجهود للعمل ضمن إستراتيجيات الأجندة الوطنية في ترسيخ منظومة صحية شاملة تتميز بجاهزيتها الكاملة للمستقبل.

وقال معاليه:" إن دولة الإمارات باتت تقدم إسهامات مهمة عالمياً في مختلف المجالات، ومنها المجال الصحي، حيث سيخصص مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" التي تستضيفه الدولة في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل، لأول مرة في تاريخه يوماً للصحة، ليجمع وزراء الصحة من معظم دول العالم لتبادل الأفكار ووضع الخطط من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ على صحة المجتمعات، وحشد الجهود العالمية لبناء منظومات صحيّة عادلة ومرنة مناخياً".

- سهيل المزروعي: فريق واحد.

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تعمل كفريق واحد وبمنهجية واحدة للنهوض بمختلف القطاعات الحيوية وتحقيق قفزات نوعية في كافة المجالات لتمكين التنمية الشاملة المستدامة، مشيراً إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، تأتي كل عام لترسيخ التكامل والتنسيق في العمل لضمان أعلى درجات الكفاءة والأداء ومراجعة ما تم اقراره من خطط واستراتيجيات في الملفات الوطنية ذات الأولوية، ووضع خطط وتصورات جديدة للمرحلة المقبلة وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتسريع ومضاعفة الإنجاز بما يواكب تطلعات قيادة وشعب الإمارات، ويمضي قدماً بالمسيرة التنموية الشاملة.

وقال معاليه: " يعتبر قطاع الطاقة من أكثر القطاعات التي تحظى بأولوية استراتيجية ضمن رؤية الإمارات، لتأثيره المباشر على استدامة النمو الاقتصادي في جميع القطاعات الأخرى، وتزداد أهميته مع توجهات الدولة الإستراتيجية نحو ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى مساعيها لتكون قوة داعمة للأجندة العالمية للاستدامة البيئية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، لذلك يشهد هذا القطاع في الإمارات تطوراً متسارعاً وقفزات نوعية واسعة بإستراتيجياته ومبادراته ومشاريعه، والتي كان آخرها تحديث استراتيجية الامارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، حيث تتكاتف جميع الجهات في الدولة والمجتمع بكل فئاته لتحقيق مستهدفات المبادرة الإستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 وسياسة الاقتصاد الدائري 2031 والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031".

وأضاف معاليه: " إطلاق هذه الإستراتيجيات بمبادرات قوية في عام الاستدامة "اليوم للغد" يؤكد عزم وإصرار دولة الإمارات على إحداث فارق نوعي في مسيرتها التنموية المستدامة، حيث تتطلع الدولة إلى أن تكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد مع تفوقها كدولة نموذجية في تبني سياسات وإستراتيجيات تحقيق الحياد المناخي، وذلك عبر التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، كما ترتكز هذه الإستراتيجيات على نقلات كبيرة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وكانت الإمارات سباقة في هذا القطاع بمشاريع عملاقة على المستوى الوطني، وفي مختلف دول العالم وباستثمارات ضخمة عبر شراكات مهمة ضمن إطار التعاون الدولي في مكافحة تغير المناخ وإسهاماتها الإيجابية في قضية التغير المناخي".

وقال معالي سهيل المزروعي: " تتوج الإمارات جهودها المناخية في عام الاستدامة باستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop28" ، ما يعزز دور الإمارات كدولة مؤثرة في تحقيق الأهداف الدولية في مكافحة التغير المناخي، ومساعدة الدول على رسم استراتيجيات التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد وحماية كوكب الأرض وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

- سلطان الجابر: زيادة التنسيق والتكامل.

قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تتزايد أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تُعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، مع ما تحققه دولة الإمارات من إنجازات متواصلة في مختلف القطاعات، ومع تضاعف مكانة وتأثير الدولة عالمياً في مختلف المجالات، خصوصاً التنموية والاقتصادية، وهو ما يعطي الاجتماعات السنوية دوراً أساسياً في مراجعة ما تم إنجازه ضمن الأولويات الوطنية، وتحديث الخطط والاستراتيجيات، وتجديد روح الفريق الواحد لزيادة التنسيق والتكامل في العمل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بما يضمن مواصلة وتيرة الإنجاز، وزيادة تسارعها ومواكبتها لكل المستجدات والمتغيرات".

وأضاف معاليه: "قطعت دولة الإمارات شوطاً مهماً في ملف الصناعة وجهود تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبر مجموعة من المبادرات الفاعلة في مقدمتها حملة "اصنع في الإمارات"، وبرنامج "القيمة الوطنية المضافة"، وبرنامج التحول التكنولوجي، بالإضافة إلى بيئة الأعمال المثالية وحزم الحوافز والممكنات التي توفرها دولة الإمارات وتعزز تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تبرز هذه المنظومة المتكاملة من التشريعات والإستراتيجيات والمبادرات والبرامج الموقع المحوري للصناعة ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" والتوجه نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تحقق الحياد المناخي بعام 2050.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: "نتيجة للجهود الكبيرة في مواكبة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمحفزات للقطاع الصناعي بتبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بدأنا نشهد اليوم تطوراً كبيراً وأمثلة حقيقية لاستقطاب مشاريع صناعية عالمية عبر توفير البيئة الداعمة والحلول المناسبة لكل المشاريع بما يدعم نموها وتطورها، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على استقطاب الاستثمارات النوعية".

وأكد معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تواصل جهودها ضمن منهجية عمل مدروسة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تشجيع نمو القطاع الصناعي المتقدم والمستدام والارتقاء بأدائه وتعزيز تنافسيته وإنتاجه من خلال نقلة نوعية شاملة تسهم في زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الطموحات الكبيرة لدولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

- عبدالله بن طوق: نهج فريد.

قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: " تمثل الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، ترسيخاً لنهج فريد في العمل الوطني الموحد والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، الذي أرسته قيادة دولة الإمارات لتسريع ومضاعفة الإنجاز، وقد انعكس هذا النهج من خلال مخرجاته في السنوات الماضية وما تم وضعه من تصورات وخطط، وما تم إطلاقه وتنفيذه من مبادرات ومشاريع، بإنجازات استثنائية واضحة في مسيرة الإمارات التنموية، وأحدث نقلات مهمة على مستوى الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع الإماراتي، وتمكين كافة فئاته".

وأضاف بن طوق: "تولي القيادة الرشيدة في رؤيتها الشاملة للمسيرة التنموية في الإمارات الملف الاقتصادي أولوية قصوى، لتأثيره المباشر على مختلف مسارات التنمية، وهو ما أدى إلى مواصلة دولة الإمارات تسجيل مستويات نمو قياسية في اقتصادها الوطني، وخصوصاً في التجارة الخارجية غير النفطية التي عززت من مسارها الصاعد الذي بدأته قبل عدة سنوات لتسجل رقماً قياسياً جديداً بوصولها إلى تريليون و239 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري 2023، وبنمو 14.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما واصل القطاع السياحي أداءه الاستثنائي خلال العام الجاري، إذ بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2023 محققةً نمواً بنسبة 24 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بنسبة نمو بلغت 15 في المائة، كما حققت الإمارات قفزات كبيرة في تقارير التنافسية العالمية للعام 2023، لتصعد إلى المركز العاشر في المؤشر العام، وتتصدر دول العالم في 186 مؤشراً، وتتبوأ المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات، وقد تصدرت دول العالم في التجارة العالمية، وقفزت إلى المركز الـ 4 عالمياً في الأداء الاقتصادي، والمركز الـ 16 في كفاءة الأعمال".

وقال معاليه: " هذه المؤشرات جميعها تؤكد أن الإمارات تمضي بدعم الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو تحقيق أهداف "رؤية نحن الإمارات 2031"، وفي مقدمتها الأهداف الاقتصادية المتمثلة بالوصول بالتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم في 2031، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل. حيث تحرص وزارة الاقتصاد باستمرار على تحقيق مستويات أكبر من التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الملف الاقتصادي لتحقيق هذه المستهدفات الوطنية، وذلك وفق منهجية العمل الحكومي لدولة الإمارات، وعبر خطط استراتيجية تتسم بالمرونة والواقعية والاستشراف، لتعزيز تنافسية الدولة في القطاع الاقتصادي، والمحافظة على النمو المستدام للاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المختلفة".

- عبد الرحمن العور: دفعة قوية.

قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن ملف التوطين يحقق نتائج تاريخية غير مسبوقة في عدد المواطنين ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص ونوعية وظائفهم، حيث كان هذا الملف على الدوام في صدارة اهتمامات القيادة الرشيدة.

وأكد أن " الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، تركز في كل عام على هذا الملف كأولوية قصوى، كما أن إستراتيجيات ومبادرات التوطين التي يتم صياغتها لا تركز على مشاركة المواطنين في القطاع الخاص فحسب، وإنما أيضاً على نوعية الوظائف التي يشغلونها".

وأضاف معاليه أن "الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تأتي هذا العام وقد قطعنا شوطاً واسعاً في إنجاز مستهدفات التوطين، ما يعطي دفعة قوية لمزيد من الإنجاز في هذا الملف الإستراتيجي، من خلال مراجعة ما وصلنا إليه وتجديد الخطط والمبادرات، وتنسيق العمل وتكاتف الجهود لتحقيق جميع الأهداف المنشودة، إذ أن الاعتماد على القوى البشرية المواطنة المؤهلة والمتمكنة من أدوات المستقبل، يأتي في صلب رؤية الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجياتها الرامية لتعزيز تنافسيتها العالمية في مختلف المجالات".

وأشار معالي الدكتور عبد الرحمن العور إلى الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في ملف التوطين، وقال إن عدد المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي وصل إلى أكثر من 84 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 18 ألف شركة، حيث انضم أكثر من 54 ألف مواطن ومواطنة للعمل في هذا القطاع خلال أقل من عامين، كما ارتفع عدد الشركات التي وظفت المواطنين الى أكثر من 18 ألف شركة بنسبة زيادة بلغت أكثر من 150% مقارنة بأكثر من 7200 شركة كانت توظف المواطنين في شهر سبتمبر من العام 2021 حين أطلقت الحكومة لبرنامج "نافس" ما يعتبر نجاحاً استثنائياً لاستراتيجيات التوطين يبنى عليه طموح أكبر لتحقيق مزيد من النجاح".

وأكد معاليه نجاح برنامج "نافس" الذي يعتبر أحد المرتكزات الرئيسية في سياسات الحكومة للتوطين في رفع تنافسية الكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة وذلك ضمن ثلاث 3 توجهات إستراتيجية تتمثل في جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطن وكذلك أكثر جاذبية للشركات، إضافة لبرامج الدعم المالي ودعم اشتراكات صناديق التقاعد وإطلاق عدة برامج تدريبية ومهنية متخصصة وبرامج إرشاد مهني للمواطنين، وكذلك معالجة الثقافة المجتمعية، مشيرا الى أن اجمالي المستفيدين من الدعم المالي لبرنامج "نافس" حاليا يبلغ أكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وقال: " سيتم توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين خلال عامي 2024 و2025، وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء، وهو قرار يمثل دفعة قوية لهذا الملف وسيكون له أثر إيجابي كبير سواء على المواطنين أو المنشآت"

وأشار إلى أن القرار يشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، وهو ما من شأنه توفير 12 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً للمواطنين بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين في الشركات التي توظف 50 عاملا فأكثر حيث يستهدف أن توفر هذه الشركات 24 ألف فرصة عمل سنويا للمواطنين من خلال تحقيق نمو في توطين وظائفها المهارية بواقع 1% كل ستة أشهر.

وثمن تفاعل وتعاون القطاع الخاص مع سياسات وبرامج التوطين موضحا أن الوزارة وانطلاقا من ضمان حوكمة تنفيذ سياسة مستهدفات التوطين والانتفاع من مزايا برامج "نافس"، طورت منظومة للرقابة والتفتيش للحد من أية ممارسات سلبية وذلك وفق مسارات أربعة رئيسية تشمل الرصد الاستباقي، والزيارات التفتيشية للشركات المستهدفة التي توظف المواطنين، والتحقيق في أية حالة مخالفة يتم ضبطها، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

وقال معاليه: "يتلقى ملف التوطين دفعة كبيرة أيضاً من تنافسية قطاع التعليم والدعم الكبير من القيادة الرشيدة لهذا القطاع حيث يؤكد واقع مهارات وتخصصات المواطنين الخريجين مدى مواكبة هذا القطاع للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل، وخصوصاً مع توجهات الدولة لريادة قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام المبني على المعرفة والعلوم والإبداع والابتكار".

واشار إلى إطلاق برنامج الخبرة العملية (برنامج التدريب المهني والعملي) للطلبة من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي حيث يشكل محركاً جديداً وقاطرة للدفع بمواءمة مهارات المواطنين مع احتياجات القطاع الخاص.

وقال معاليه إن سوق العمل في دولة الإمارات بات يتميز بتنافسيته العالمية في ظل منظومات الحماية القوية التي ترسخها الدولة للعمالة وحقوقهم، وقد شهدنا هذا العام إطلاق نظام "التأمين ضد التعطل عن العمل" الذي وجد إقبالاً قياسياً، مع تجاوز عدد المشتركين 6.6 ملايين مشترك من يناير 2023 حتى مطلع نوفمبر الجاري، كما تم إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة (نظام الادخار) بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع والذي يتم خلاله ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص وفق خيارات استثمارية متنوعة وذلك لتمكين العامل من الاستفادة من العوائد الاستثمارية على مدخراته مما يرفع من مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة ويعزز من سهولة الأعمال ومكانة الدولة كوجهة جاذبة للكفاءات العالمية وأحد أفضل الدول في العالم للعيش والعمل.

وأضاف: "تأتي هذه المكوّنات الداعمة لسوق العمل توازياً مع وجود نظامي التأمين على العمالة وحماية الأجور والمبادرات والسياسات ذات العلاقة، إضافة للتشريعات التي تحمي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وتوفر عدة أنماط عمل مواكبة لمتطلبات مستقبل العمل، وغيرها من عناصر ترسّخ من مكانه سوق العمل الإماراتي الذي حقق المرتبة الأولى عالمياً في عدة مؤشرات للتنافسية العالمية منها "مؤشر القدرة على استقطاب المواهب" وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن "معهد ليجاتوم" البريطاني، إضافة لمؤشرات "قلة النزاعات العمالية" و"قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل" و"ساعات العمل" في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية IMD في سويسرا، بالإضافة لمؤشر "قلة تكلفة الفصل من الخدمة" في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO.

- عبدالله النعيمي: خطط تكاملية.

أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن الثقة الاستثنائية بالمنظومة القضائية والعدلية لدولة الإمارات، هي واحدة من الأعمدة الرئيسية التي رسخت المكانة الريادية المتفردة للدولة عالمياً، حيث تعطي القيادة الرشيدة هذا الجانب أولوية قصوى لما له من أثر بالغ في الوصول بالامارات لتكون البلد الأفضل للعيش والعمل والاستثمار والزيارة، كما تدعم قيادة الدولة باستمرار المحافظة على منظومة قضائية وعدلية متميزة ورائدة على مستوى العالم من خلال رؤية استباقية ومبتكرة في تحديث التشريعات وتبني التقنيات ومواكبة كل المستجدات في هذا المجال.

وأضاف معاليه أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، هي لقاء وطني مهم لتبادل الأفكار الخلاقة ووضع التصورات الجديدة والخطط التكاملية في جميع المجالات، ومنها وضع الأطر التشريعية وخدمات المنظومة القضائية والعدلية بما يخدم مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية والتنموية وهو ما يعزز الثقة بالبيئة التشريعية والقضائية في الدولة.

وقال معاليه: "حققت حكومة دولة الإمارات الكثير من الإنجازات ضمن مستهدفات استراتيجية وزارة العدل، وخصوصاً في تطوير أنظمة قضائية متخصصة واستباقية، وتوفير خدمات قضائية وعدلية مبتكرة من خلال زيادة فاعلية العمليات القضائية واستدامتها، ودعم المحاكم بنخب من أكفأ الكوادر القضائية والإدارية وتجهيزها بتقنيات مبتكرة وتفاعلية تعزز جاهزية النظام القضائي الإماراتي للمستقبل من حيث الإجراءات والأنظمة والمهارات المطلوبة.

واشار معاليه إلى أن وزارة العدل ماضية في انجاز أجندتها التي حملت العديد من المبادرات والمشاريع الضخمة والطموحة، لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية القضائية والعدلية، وستقود حلول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي و"شات جي بي تي" وتسوية المنازعات بوسائل العالم الافتراضي عمليات تطوير الجيل الجديد من خدمات المنظومة القضائية والعدلية في الدولة بما يتماشى مع رؤية وتوجهات حكومة الإمارات وإستراتيجياتها في تطوير محاكم مستقبلية ذكية بخدمات عالمية الجودة.

- سالم القاسمي: منظومة متكاملة.

قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: " تعمل الإمارات وفق منظومة متكاملة عبر توحيد جهود جميع الجهات الحكومية الوطنية والمحلية، وهو ما تركز على ترسيخه الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، حيث تجدد في دوراتها المتلاحقة التأكيد على الملفات ذات البُعد الإستراتيجي والاستشرافي وفق إستراتيجية طويلة الأمد لإحداث نقلات نوعية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" ومسيرة الخمسين عاماً القادمة؛ لتسريع وتيرة الجهود والإنجاز نحو القضايا الرئيسية، بما فيها المبادرات المتعلقة في قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية ".

وأضاف معاليه: "أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة - حفظها الله - لتطوير حركة إبداعية قوية في الدولة، حقق إنجازات استثنائية في هذا المجال، ما جعل الثقافة والإبداع من الموارد المتجددة التي ترفع من سقف الطموحات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الاقتصاد الوطني، عبر إستراتيجيات واضحة لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية بكل أشكالها، كما بات هذا المجال يمثل أحد أهم أوجه الدبلوماسية للدولة حيث تساهم الدبلوماسية الثقافية في بناء جسور التواصل مع ثقافات العالم".

كما أشار معاليه أن ريادة الاقتصاد الإبداعي بات توجهاً إستراتيجياً لدولة الإمارات، تخطو في تحقيقه خطوات واسعة، عبر جهود مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية إرشادات لبناء بنية تحتية قوية للاقتصاد الإبداعي وخلق بيئة محفزة لتمكين الإبداع وتعزيز الموهبة كونها أعظم مورد للصناعات الإبداعية.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم:" ترسخ الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التزاماً جماعياً بتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، لتحقيق الازدهار والنماء للوطن والرفاهية والرخاء لأبنائه، والارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً، وتعزيز جاهزية الأجيال للمستقبل، حيث تعمل هذه الاجتماعات من خلال حواراتها الموسعة ونقاشاتها البناءة، على رسم وتصميم أفضل الرؤى والخطط والبرامج التي تضمن رفع كفاءة الأداء، وتكفل المرونة والتنسيق الكامل في العمل على المستويين الوطني والمحلي، وتحقيق مزيد من الإنجازات بروح الفريق الواحد المنسجم والمتجانس".

وأضاف معاليه أن قيادة الإمارات تؤمن بأن الارتقاء المتواصل بالتعليم هو أساس بناء أجيال متمكنة وقادرة على تحقيق طموحات الإمارات في الوصول إلى أعلى المراكز في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات والقطاعات، لذلك فحكومة الإمارات مستمرة في بناء نموذج عالمي متفرد في الارتقاء بالتعليم وتطوير أدواته وأساليبه ليكون قادراً على تخريج أجيال تمتلك الجاهزية الكاملة للمستقبل، وقد نجحت الإمارات في إحداث فارق نوعي في منظومة التعليم العام والتعليم العالي، عبر مبادرات وبرامج ومشاريع متنوعة لتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وأشار معاليه إلى تحقيق قفزة ملحوظة في تطوير نظام تعليمي عالي الجودة في المسارات المهنية والأكاديمية، وفي تمكين الطلبة من المهارات العملية وقدرات التعامل مع أدوات المستقبل، وكذلك في بناء الشراكات مع المؤسسات الوطنية والعالمية لتطوير منظومة التعليم وتأهيل الطلبة والارتقاء بتنافسيتهم لسوق العمل وربطهم بمتطلباته وتسريع توظيف الخريجين.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: "برغم ما تحقق من إنجازات في كل جوانب التعليم، وفي التوطين من خلال ربط الخريجين بسوق العمل والارتقاء بتنافسيتهم، والمبادرات والشراكات الكبيرة لدخولهم إلى القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الخطوات الكبيرة في دعم التطوير والبحث العلمي، إلا أن هذه الملفات تظل ملفات مفتوحة على طاولة حكومة دولة الإمارات، في سبيل التطوير والتحسين المستمرين، والوصول إلى مستويات أعلى لترسيخ منظومات ريادية ومتفردة في التربية والتعليم والبحث العلمي، بمخرجات قادرة على المنافسة عالمياً، تمتلك أدوات الابتكار والإبداع لقيادة القطاعات الحيوية ومجالات المستقبل، والحفاظ على تسارع التنمية الشاملة المستدامة في دولة الإمارات، وستظل هذه الملفات تحظى باهتمام كبير من القيادة كأولوية ذات تأثير مباشر على مستقبل بقية القطاعات الحيوية، حيث ستشهد مبادرات ومشاريع للتجديد والتحديث الدائم لتكون باستمرار مواكبة للتطورات العالمية المتسارعة خصوصاً في التقنيات وأسواق العمل والقطاعات الوليدة في الاقتصاد الجديد، التي تفتح مزيداً من فرص الازدهار والتنمية".

- سارة الأميري: محطة مهمة.

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعد محطة محورية مهمة لدورها في تعزيز تكامل العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي وتوحيد جهود جميع الجهات في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وفق منظومة عمل حكومية مرنة وشاملة تكفل إنجاز المستهدفات والملفات ذات الأولوية التي تسعى من خلالها الحكومة إلى مواكبة رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل.

وأضافت معاليها، أن الاجتماعات السنوية أرست منهجية عمل حكومية مرنة وذات كفاءة عالية في تعزيز المنجزات وترسيخ الاستباقية كأسلوب عمل مستدام، مشيرة إلى أن الاجتماعات بلورت خلال الدورات السابقة مشاريع وطنية كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بكافة المجالات ومن بينها ملف التعليمـ، الذي يعد مساهماً رئيساً في تحقيق الأهداف الطموحة للدولة ببناء اقتصاد معرفي مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

وأِشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات ماضية بإصرار وعزيمة وطموحات أكبر لتحقيق قفزات جديدة في قطاعات التعليم والتكنولوجيا عبر مبادرات ومشاريع نوعية متواصلة لإعداد جيل متمكن علمياً ومعرفياً قادر على الإبداع والابتكار وتعزيز نموذج الإمارات التنموي الفريد والمستدام.

- ثاني الزيودي: ملتقى وطني للأفكار.

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: " تعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تُعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، ملتقى وطنياً للأفكار والخطط الإستراتيجية التي تجمع الجهات الاتحادية والمحلية كافة في نهج عمل موحد وفق رؤية القيادة الرشيدة، لوضع تصور تنموي شامل لمستقبل الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، وتشكل الاجتماعات في دورتها الحالية لعام 2023، ارتقاء بهذا النهج الذي أثبت كفاءة في تكامل العمل لإنجازات مضاعفة في زمن أقصر، خصوصاً في ملف الاقتصاد والتجارة الذي خططت فيه الإمارات ونجحت في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتسجل أرقاماً تاريخية متواصلة في تجارتها الخارجية، ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 الرامية إلى الوصول بالتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وبالصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم.

وأضاف معاليه: "تضع حكومة دولة الإمارات التجارة الخارجية وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة ضمن أولوياتها، انطلاقاً من يقين راسخ بأن ضمان حرية تدفق التجارة والاستثمار يعد حافزاً للنمو المستدام والتنمية الشاملة، لهذا يحظى ملف التجارة الخارجية بشكل مستمر بنصيبه من الاهتمام في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في ظل برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي شهد إبرام العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول ذات اقتصادات واعدة هي الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وجورجيا وكمبوديا، وقد دخلت الاتفاقيات مع الدول الأربع الأولى حيز التنفيذ بالفعل، وستتبعها الاتفاقيتان الخامسة والسادسة قريبا، وفيما تتواصل المحادثات مع مجموعة أخرى من الدول والتكتلات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من توقيع المزيد من الاتفاقيات قبل نهاية العام الجاري، تشمل دولاً ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية عالمياً وإقليمياً.

وتابع معالي الزيودي: "انعكست الآثار الإيجابية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة على التجارة الخارجية غير النفطية التي سجلت نمواً متصاعداً بأرقام قياسية متواصلة، حيث واصلت تحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى تريليون و239 مليار درهم بنمو 14.4% مقارنةً بالفترة المثيلة من العام الماضي، فيما حققت الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال هذه الفترة نمواً بنسبة 11.9% مسجلة 205 مليارات درهم، وارتفعت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22%، وهذا مؤشر واضح على أهمية الشراكات الاقتصادية وتفعيلها، وعلى صحة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تواصل تعزيز مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية، وترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه".

وأضاف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي:“ تواصل دولة الإمارات تنفيذ استراتيجيتها وخططها الخاصة بالتجارة الخارجية وهي مدركة تماماً للتحديات والتغيرات العالمية، وتتمسك بنهج اقتصادي منفتح على العالم تجارياً واستثمارياً، عبر تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة دول العالم لتحفيز التجارة، كما أنها من خلال هذه الشراكات تبني جسوراً للقطاع الخاص ومنصات للتوسع والنمو واستكشاف الفرص في أسواق جديدة، وتحفز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتواصل استقطاب المواهب العالمية، وتستمر في المساهمة في تحفيز نمو التجارة الدولية والاقتصاد العالمي عبر تعزيز التكامل والنمو المشترك بين اقتصادات دول العالم”.

- عهود الرومي: منظومة حياة وعمل.

قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل: "تتفرد دولة الإمارات بالرؤية الاستباقية لقيادتها الحكيمة التي حوّلت صناعة المستقبل إلى منظومة حياة وعمل شاملة يعيشها الجميع يومياً، وتعتبر الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أساساً لهذه المنظومة، من خلال حشدها وتوحيدها لجميع الجهات الحكومية الوطنية والمحلية لوضع الأفكار والتصورات لكل مرحلة من مراحل المسيرة التنموية الشاملة، وتأتي هذا العام وقد حققت دولة الإمارات تفوقاً واضحاً على مؤشرات التنافسية العالمية، لتستكمل ما بدأته من آلية فاعلة لتعزيز كفاءة الأداء في مختلف الجهات الحكومية ورفع درجة التنسيق والتكامل، وتضاعف الإنجازات الاستثنائية التي تمضي إليها الإمارات في كل عام بثقة أكبر وإصرار وعزيمة".

وأضافت معاليها أن رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تم إطلاقها خلال اجتماعات حكومة دولة الإمارات العام الماضي، رسمت خطة عمل وطنية واضحة للعقد المقبل، والخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات، وقد حقق تكامل العمل والتزام جميع الجهات بتنفيذ مستهدفات هذه الخطة، قفزات ملحوظة في مختلف مجالات وقطاعات المسيرة التنموية، وخصوصاً على مستوى تطوير العمل الحكومي ليكون أكثر مرونة وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص نوعيّة، حيث أثبتت حكومة الإمارات أنها من أكثر الحكومات جاهزية للمستقبل، كما جاءت ضمن الدول المتصدرة في الكفاءة الحكومية على مؤشر التنافسية العالمية، وحققت المركز الأول في 186 مؤشراً، ووفق مؤشر "إيدلمان" احتفظت الإمارات للعام الثالث على التوالي بالمركز الثاني عالمياً في مستوى ثقة الشعب بالحكومة، وجاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر "الثقة العامة" الذي يعني ثقة عامة الشعب في المؤسسات الحكومية، وهي إنجازات محفزة على بذل مزيد من الجهود في مواصلة التحسين والتطوير الحكومي على كل المستويات".

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، أن حكومة دولة الإمارات شهدت قفزات نوعية وتحولات جذرية في منهجية العمل ورقمنة الخدمات ومواكبة التقنيات الحديثة وعوالم الذكاء الاصطناعي، لرفع جاهزية جميع القطاعات التنموية لتوجهات الاقتصاد الجديد، واستمرار عجلة التنمية بوتيرة مضاعفة بالاستفادة من الفرص الكبيرة التي تستحدثها التقنيات الحديثة والناشئة، حيث تعتبر الرقمنة الشاملة للحياة بكل مجالاتها محوراً لتوجهات ومبادرات الحكومة للوصول بالإمارات إلى صدارة أفضل الدول عالمياً في التنافسية الرقمية، والحكومة الذكية، والخدمات الحكومية الرقمية.

وأشارت معاليها إلى أهمية الإنجاز والتطوير المتواصل في هذا المجال، وخصوصاً في انعكاسه المباشر على جودة حياة الناس، وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية الأخرى، من خلال ترسيخ بيئة مواكبة للتحولات العالمية، وتقديم خدمات تتميز بسهولة وسرعة الإجراءات، إضافة إلى انعكاسات هذا التطوير على الاستثمار الأمثل للموارد، ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية الحكومية.

- عمر سلطان العلماء: منصة وطنية جامعة.

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تُعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، تمثل منصة وطنية جامعة، وبيئة مثالية لتعزيز التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وتحفيز الجهود لتشكيل المسارات التنموية المستقبلية لدولة الإمارات، بما يدعم تحقيق توجهات وأهداف رؤية نحن الإمارات 2031، ومحاور مئوية الإمارات 2071.

وقال معاليه إن الاجتماعات السنوية تجسد نهج القيادة الرشيدة بترسيخ الاستباقية في بناء المستقبل، وتعزيز الجاهزية الحكومية للمتغيرات العالمية المتسارعة، لوضع الخطط ورسم التوجهات المستقبلية والتنموية للدولة، بالاعتماد على نهج عمل موحد متكامل يشمل كافة الملفات الوطنية ذات الأولوية، والاستراتيجيات والمبادرات، مشيراً إلى أن هذا النهج ومخرجاته أثمرت تسريع تحقيق الإنجازات وتعظيم أثرها في مختلف القطاعات، عبر تبني عقلية حكومية متقدمة تركز على تنفيذ المشاريع التحولية الكبرى.

وقال إن هذا الفكر القيادي الاستباقي واكب الوتيرة المتسارعة لتطور إمكانات وحلول الذكاء الاصطناعي والعالم الرقمي، وأثرها على مختلف مجالات الحياة وقطاعات التنمية، ووضع الإمارات في مصاف الدول الأكثر ريادة في التركيز على توظيفه بالطريقة المثلى، وجعلها دولة سبّاقة في صياغة رؤية مستقبلية تواكب التطورات الكبيرة في هذا المجال وتوظفها وتبني على فرصها، عبر تطوير السياسات والاستراتيجيات وتعزيز البنية التحتية، وتهيئة بيئة عمل حكومي مرنة تتيح تطوير وتبني وتطبيق أحدث التوجهات في مختلف مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وترسيخها ركيزة أساسية في دعم القطاعات الحيوية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار معاليه إلى أن الإمارات من الدول الرائدة في وضع أطر تشريعية منظمة للعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين و "الميتافيرس"، لتعزيز الاستفادة من إمكاناتها، مؤكداً أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة خلال الأعوام الماضية رسخت مكانة وريادة الإمارات عالمياً في هذه القطاعات.

وأضاف أن الحكومة تواصل العمل لتحقيق مستهدفات رؤية "نحن لإمارات 2031" وإستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، عبر تصميم وتنفيذ مبادرات مبتكرة ومشاريع تحولية لتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي، وتبني الذكاء الاصطناعي النهوض بمختلف مجالات العمل، ومضاعفة نمو فرص الاقتصاد الرقمي، وتطوير قطاعات الأعمال والتعليم والعمل والرعاية الصحية والخدمات، ما ينعكس إيجاباً على مستويات جودة حياة المجتمع، وتميز الأداء الحكومي، ويعزز تنافسية الامارات، ويدعم ريادة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والناشئة، ومرجعاً في التشريعات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات.

- سارة مسلم: حوارات جامعة.

قالت معالي سارة عوض عيسى مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر: " سخّرت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات جميع الإمكانيات لتحقيق قفزة نوعية في قطاع التعليم على مختلف الأصعدة، لتعزيز دوره المحوري في دفع عجلة تنمية رأس المال البشري الذي يعتبر أساساً لمستقبل الإمارات ومكانتها العالمية وتنافسيتها في مختلف المجالات، وتؤكد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، في كل عام على محورية وأولوية هذا الملف في رؤية القيادة، حيث أصبحت هذه الاجتماعات منهج عمل راسخ ومهم لمراجعة ما تم إنجازه، والخروج بأفضل الأفكار والخطط عبر حوارات جامعة، لمواصلة مسيرة الإنجاز بروح الفريق الواحد، وبأعلى درجات التنسيق، من خلال استراتيجيات مدروسة وواضحة".

وأضافت معاليها: " شهدت الفترة الماضية إنجازات نوعية في قطاع التعليم، بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة بضرورة إحداث تحولات كبرى في هذا القطاع، حيث تم اطلاق مبادرات ومشاريع ستحقق قفزات استثنائية سواء على مستوى الارتقاء بالأداء الأكاديمي للطلبة، وتعزيز مهارات وخبرات الكوادر التدريسية، وتوفير بيئات تعليمية حديثة ومرافق مواكبة للتطورات العلمية والتقنية، ومناهج قادرة على تمكين الطلبة من أدوات ومجالات المستقبل، وشملت هذه المبادرات المتفردة جميع مراحل التعليم من التعلم المبكر والتعليم العام وحتى التعليم الجامعي والمهني".

وأشارت معاليها إلى افتتاح 11 مجمعاً تعليمياً جديداً ضمن مشروع "مجمعات زايد التعليمية"، ومشروع مدارس الشراكات التعليمية، كمثال على المشاريع التحويلية الكبرى في هذا القطاع، الذي سيشهد مبادرات متواصلة لترسيخ منظومة تعليمية ترتكز على علوم الغد وتعزيز مهارات وتخصصات المستقبل، لإعداد أجيال إماراتية متمكنة وقادرة على قيادة واستدامة مسيرة التنمية الشاملة، حيث تركز جميع الخطط والمبادرات على تحسين جودة المخرجات التربوية، وبناء أجيال من الطلبة المتعلمين مدى الحياة، ودعم توجهات الشباب نحو تعليم أكثر جودة ومنفعة، وذلك من خلال الارتقاء بإمكانيات المؤسسات التعليمية لتكون مراكز للإبداع والابتكار.

وقالت معالي سارة عوض عيسى مسلم إن أولوية هذا القطاع القصوى في فكر القيادة يظهر بوضوح من خلال الاهتمام والدعم الكبير للتعليم المبكر، حيث استحدثت الهيكلية الجديدة لقطاع التعليم هيئة مختصة بالتعليم المبكر، للاهتمام بالطفل منذ ولادته حتى الصف الرابع، في التعليم والصحة والمهارات وبناء الشخصية والهوية الوطنية عبر تطوير استراتيجيات وبرامج خاصة بهذا الشأن، ليبدأ إعداد الأجيال ضمن أسس التعليم النوعي في السنوات المبكرة من أعمارهم، ما ينعكس على مخرجات التعليم ككل ببناء أجيال من العقول والعلماء والمبدعين في مختلف المجالات، لخدمة توجهات دولة الإمارات في ريادة مجالات وقطاعات المستقبل.

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