هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة في الإمارات

هطلت، اليوم، أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة في أبوظبي والعين والشارقة والفجيرة، مع هبوب رياح نشطة وقوية أحياناً، تزامناً مع استمرار تدفق السحب الركامية على المناطق الشمالية والشرقية التي امتدت إلى المناطق الداخلية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، هطلت، اليوم، أمطار غزيرة على شمال أبوحريبة وميناء زايد، وكانت متوسطة على جزيرة السعديات والسوت، وخفيفة إلى متوسطة على جسر الشيخ زايد والسمحة وطريق العجبان – سويحان، وعلى مدينة الرياض ومدينة الشيخ شخبوط في أبوظبي، وعلى خورفكان بالشارقة والبصيرة وشرم والعقة والحلاة ومتوسطة على الطويين بالفجيرة وعلى طريق دبا باتجاه مسافي.

كما سقطت أمطار خفيفة على ملاقط بالعين وخفيفة إلى متوسطة على طريق دبي – العين ومنطقة الفقع، وكانت غزيرة مصحوبة بالبرد على طريق الروضة والساد ورماح في العين.

ودعا المركز إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني الرؤية الأفقية، وكذلك تجنب أماكن تجمع المياه وجريان السيول.

وتوقع أن يكون طقس الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية

ومن المتوقع أن يظل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتمتد على بعض المناطق الغربية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وسُجلت، اليوم، أعلى درجة حرارة على الدولة في حميم بالظفرة بمقدار 34.6 درجة مئوية عند الساعة 2:45 ظهراً، وسُجلت أقل درجة حرارة على جبل جيس برأس الخيمة بمقدار 11.8 درجة مئوية عند الساعة 3:30 فجراً بالتوقيت المحلي للإمارات.

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