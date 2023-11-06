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النيابة العامة للدولة تعرف الجمهور بخطورة جرائم الشائعات الإلكترونية

11/6/2023 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية حول جرائم الشائعات الإلكترونية في مجلس الصاروج بمدينة العين، ضمن سلسلة المحاضرات التثقيفية التي تنظمها النيابة لتثقيف ورفع وعي الجمهور بالقوانين في كافة إمارات الدولة.

وسلطت المحاضرة التي قدمها خالد مبارك المدحاني رئيس نيابة مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، الضوء على خطورة الشائعات وأضرارها على الفرد والمجتمع، وبيان المواجهة الجنائية لجرائم الشائعات الإلكترونية، والتوعية بعدم تداول أي أخبار غير رسمية من شأنها إثارة الخوف والذعر بين أفراد المجتمع.

وأشار المدحاني إلى ضرورة الوعي بمخاطر الشائعات وتأثيرها على سمعة المجتمعات والأفراد ودور الفرد في دحض تلك الشائعات وعدم الانسياق في الترويج لها إما بإذاعتها أو نشرها أو بإعادة تداولها على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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