اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي اليوم بشأن الحرب في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
يعقد مجلس الأمن الدولي مرة أخرى اجتماعاً مغلقا في نيويورك اليوم، بشأن الحرب في قطاع غزة التي دخلت يومها الحادي والثلاثين.
ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت غرينتش).
ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإدلاء ببيان آخر حول القتال الدائر هناك قبل الاجتماع.
يشار إلى أن مجلس الأمن المنقسم بشدة بحث الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس عدة مرات، بيد أنه لم يتفق بعد على موقف مشترك.
وقال مصدر دبلوماسي، لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن «الإمارات والصين طلبتا عقد اجتماع اليوم الاثنين».
وأضاف: «سيبحث مجلس الأمن بشكل خاص القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، واستهداف قافلة من سيارات الإسعاف بالقرب من مستشفى الشفاء المركزي».
كان المجلس قد عجز، الشهر الماضي، عن تبني أي من أربعة مشاريع قرارات بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويعد الأعضاء العشرة غير الدائمين بمجلس الأمن حالياً وثيقة خاصة بهم، من المتوقع أن تتضمن بنوداً من مشاريع القرارات السابقة.
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