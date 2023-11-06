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اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي اليوم بشأن الحرب في غزة

11/6/2023 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعقد مجلس الأمن الدولي مرة أخرى اجتماعاً مغلقا في نيويورك اليوم، بشأن الحرب في قطاع غزة التي دخلت يومها الحادي والثلاثين.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت غرينتش).

ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإدلاء ببيان آخر حول القتال الدائر هناك قبل الاجتماع.

يشار إلى أن مجلس الأمن المنقسم بشدة بحث الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس عدة مرات، بيد أنه لم يتفق بعد على موقف مشترك.

وقال مصدر دبلوماسي، لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن «الإمارات والصين طلبتا عقد اجتماع اليوم الاثنين».

وأضاف: «سيبحث مجلس الأمن بشكل خاص القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، واستهداف قافلة من سيارات الإسعاف بالقرب من مستشفى الشفاء المركزي».

كان المجلس قد عجز، الشهر الماضي، عن تبني أي من أربعة مشاريع قرارات بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويعد الأعضاء العشرة غير الدائمين بمجلس الأمن حالياً وثيقة خاصة بهم، من المتوقع أن تتضمن بنوداً من مشاريع القرارات السابقة.

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