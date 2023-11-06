خال الشقيقات اللبنانيات: احترقن أمام عيني حتى الموت داخل السيارة

كانت الأخوات ريماس ودالين وليان أيوب يتجهزن للسفر إلى بيروت لتلقي التعليم هناك بصورة مؤقتة بسبب الاشتباكات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان.

وعندما انطلقن أمس الأحد، أصاب صاروخ يقول لبنان إن إسرائيل هي التي أطلقته سيارتهن مما أسفر عن مقتل الثلاثة وجدتهن وإصابة والدتهن.

وقال خالهن سمير أيوب الذي شاهد الضربة حيث كان على نفس الطرق بسيارته الخاصة "للأسف لم أستطع إخراج الأطفال الذين يصرخون ويطلبون الإنقاذ والنجدة وهم يحترقون أمام أعيني". وبكى وهو يحكي القصة ويتذكر كلمات مثل "خالي" و"نج (أنقذ) أولادي".

وأضاف أن الفتيات احترقن حتى الموت داخل السيارة.

وأدلى أيوب، وهو صحفي محلي، بهذه التصريحات لرويترز اليوم الاثنين بينما كان يتفقد حطام السيارة. وكان يرفع الكتب المدرسية والحقائب المتفحمة بسبب الانفجار.

وتساءل "هل هذه كتب الإرهابيين المدرسية؟".

وتقول السلطات اللبنانية إن إسرائيل هي التي نفذت الضربة وإن بيروت ستقدم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مقتل المدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته اشتبكت مع مركبة في لبنان أمس الأحد "تحدد أنه يشتبه بنقلها إرهابيين" وإنه يحقق في التقارير التي تحدثت عن وجود مدنيين بداخلها.

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