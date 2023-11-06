Tuesday, 07 November 2023 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خال الشقيقات اللبنانيات: احترقن أمام عيني حتى الموت داخل السيارة

11/6/2023 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كانت الأخوات ريماس ودالين وليان أيوب يتجهزن للسفر إلى بيروت لتلقي التعليم هناك بصورة مؤقتة بسبب الاشتباكات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان.

وعندما انطلقن أمس الأحد، أصاب صاروخ يقول لبنان إن إسرائيل هي التي أطلقته سيارتهن مما أسفر عن مقتل الثلاثة وجدتهن وإصابة والدتهن.

وقال خالهن سمير أيوب الذي شاهد الضربة حيث كان على نفس الطرق بسيارته الخاصة "للأسف لم أستطع إخراج الأطفال الذين يصرخون ويطلبون الإنقاذ والنجدة وهم يحترقون أمام أعيني". وبكى وهو يحكي القصة ويتذكر كلمات مثل "خالي" و"نج (أنقذ) أولادي".

وأضاف أن الفتيات احترقن حتى الموت داخل السيارة.

وأدلى أيوب، وهو صحفي محلي، بهذه التصريحات لرويترز اليوم الاثنين بينما كان يتفقد حطام السيارة. وكان يرفع الكتب المدرسية والحقائب المتفحمة بسبب الانفجار.

وتساءل "هل هذه كتب الإرهابيين المدرسية؟".

وتقول السلطات اللبنانية إن إسرائيل هي التي نفذت الضربة وإن بيروت ستقدم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن مقتل المدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته اشتبكت مع مركبة في لبنان أمس الأحد "تحدد أنه يشتبه بنقلها إرهابيين" وإنه يحقق في التقارير التي تحدثت عن وجود مدنيين بداخلها.

اقرأ أيضاً:

مقتل 4 أفراد من عائلة صحافي بضربة إسرائيلية على لبنان

الجيش الإسرائيلي يكشف دور المخابرات في هجمات لبنان


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN06112023000110011019ID1107381239

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث