قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن العشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين والمرضى عبروا معبر رفح إلى مصر قادمين من غزة اليوم الاثنين بعد استئناف عمليات الإجلاء في أعقاب تعليقها لمدة يومين.

وقالت سلطة الحدود في غزة إن معبر رفح الحدودي مفتوح لإجلاء المصريين والأجانب المدرجين منذ يوم الأربعاء في قائمة المسموح لهم بمغادرة المعبر، الذي يمثل نقطة الخروج الوحيدة من غزة.

وقال مسؤولون مصريون إن مرور الأجانب وعائلاتهم وكذلك المصابين من غزة توقف يوم السبت بعدما قصفت إسرائيل سيارة إسعاف في غزة.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن تدفق شاحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر المعبر انخفض إلى 25 شاحنة أمس الأحد مقارنة مع 102 شاحنة يوم الخميس.

وبعد استئناف عمليات الإجلاء اليوم الاثنين، غادر نحو 80 شخصا من مزدوجي الجنسية و17 مصابا ومريضا رفح في وقت مبكر من المساء، مع عبور 48 شاحنة مساعدات في الاتجاه الآخر حسبما ذكرت مصادر أمنية مصرية.

وذكرت المصادر أن القاهرة تسعى لضمان سلامة سيارات الإسعاف المستخدمة في عمليات الإجلاء بطرق تشمل مصاحبة مركبات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، الذي تديره حماس، إن أي قوافل من سيارات الإسعاف المخصصة لنقل المصابين إلى معبر رفح يجب أن تكون مصحوبة بمركبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة لحمايتها وحتى لا تتعرض للقصف كما حدث مع القافلة الأخيرة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها رافقت قافلة من أربع سيارات إسعاف تحمل مرضى من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى حدود رفح اليوم الاثنين.

وتنشر السلطات الفلسطينية قوائم بأسماء الأشخاص الذين وافقت السلطات المصرية والإسرائيلية على إجلائهم اعتبارا من الأربعاء الأول من نوفمبر وحتى يوم السبت.

وترفض إسرائيل حتى الآن السماح بدخول الوقود إلى غزة من مصر. وتشتد الحاجة إلى الوقود من أجل إمدادات المياه ومولدات المستشفيات وتوزيع المساعدات.

اقرأ أيضاً:

خال الشقيقات اللبنانيات: احترقن أمام عيني حتى الموت داخل السيارة

مصادر مصرية: إعادة فتح معبر رفح لإجلاء عدد محدود من غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز