مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني بانفجار هدية عيد ميلاده

قُتل مستشار قريب من قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، اليوم، بانفجار هدية تلقاها لمناسبة عيد ميلاده، وفق ما أعلن المسؤول العسكري عبر «تلغرام».

وقال زالوجني: «في ظروف مأسوية، قُتل مساعدي وصديقي القريب المايجور غينادي تشاستياكوف يوم عيد ميلاده».

وأضاف أن «عبوة ناسفة مجهولة انفجرت في إحدى هداياه»، ومعلناً فتح «تحقيق أولي».

وتابع أن «الأسباب والملابسات سيتم تحديدها خلال التحقيق»، مؤكداً أنه يشعر بألم لا يوصف.

وفي بيان آخر نُشر على «إنستغرام»، اعتبر زالوجني أن مقتل غينادي تشاستياكوف يشكل «خسارة كبيرة للقوات المسلحة الاوكرانية ولي شخصياً».

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