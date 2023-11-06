مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني بانفجار هدية عيد ميلاده

(MENAFN
- Al-Bayan)
قُتل مستشار قريب من قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، اليوم، بانفجار هدية تلقاها لمناسبة عيد ميلاده، وفق ما أعلن المسؤول العسكري عبر «تلغرام».
وقال زالوجني: «في ظروف مأسوية، قُتل مساعدي وصديقي القريب المايجور غينادي تشاستياكوف يوم عيد ميلاده».
وأضاف أن «عبوة ناسفة مجهولة انفجرت في إحدى هداياه»، ومعلناً فتح «تحقيق أولي».
وتابع أن «الأسباب والملابسات سيتم تحديدها خلال التحقيق»، مؤكداً أنه يشعر بألم لا يوصف.
وفي بيان آخر نُشر على «إنستغرام»، اعتبر زالوجني أن مقتل غينادي تشاستياكوف يشكل «خسارة كبيرة للقوات المسلحة الاوكرانية ولي شخصياً».
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