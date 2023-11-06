رئيس الدولة ونائبة الرئيس الأمريكي يبحثان جهود تعزيز الاستجابة العاجلة للأوضاع الإنسانية في غزة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً، من كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا خلاله الجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة العاجلة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتكثيف المساعدات الإغاثية للمدنيين المتضررين وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يشهده القطاع.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة، ونائبة الرئيس الأمريكي، أولوية العمل على وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة وحماية أرواحهم وفق القانون الإنساني الدولي بجانب إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية وتوفير ممرات آمنة لتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بدورها في هذا الشأن.

كما تطرق الاتصال، إلى ضرورة الدفع باتجاه مسار واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام الذي يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة ويجنبها اتساع دائرة العنف ومزيدا من الأزمات.





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