«تسلا» تخطط لإنتاج سيارات كهربائية «بسعر اقتصادي».. وسهم الشركة يقفز 2.5%

تخطط تسلا لإنتاج سيارة كهربائية بقيمة 25 ألف يورو (26838 دولاراً) من مصنع بالقرب من برلين في ألمانيا، حسبما ذكرت رويترز يوم الاثنين.

وعقب انتشار خبر إنتاج تسلا سيارات كهربائية بسعر اقتصادي قفز سهم الشركة بنسبة 2.5% في بورصة نيويورك.

هذه الخطوة هي أحدث جهد تبذله شركة السيارات الكهربائية العملاقة لخفض أسعار سياراتها بشكل أكبر وإنتاج نموذج بأسعار معقولة طال انتظاره.

وأعلن الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا خطط لإنتاج سيارة كهربائية بقيمة 25000 دولار في عام 2020 بحلول عام 2023.

ويُزعم أن إيلون ماسك، شارك الأخبار المتعلقة بالإنتاج المحلي لسيارته الكهربائية الجديدة مع عمال المصنع خلال زيارته لمقر Giga Berlin يوم الجمعة الماضي، ووفقاً لرويترز.

وكشفت معلومات الموردين مؤخراً أن Tesla تريد إنتاج 4 ملايين وحدة من السيارة الكهربائية القادمة بحلول عام 2030، مما يزيد إجمالي تسليماتها إلى 20 مليون مركبة بحلول نفس التاريخ.