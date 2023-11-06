«الإمارات للألمنيوم» توظف 60 مواطناً

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن توظيف 60 شاباً وشابة من مواطني الدولة، للانضمام إلى برامج التدريب الوطنية للشركة، من خلال حملات توظيف، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي.

وتعمل برامج التدريب الوطنية التابعة للشركة على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية، وتمكينهم من القيام بأدوار فنية وتشغيلية، وقد تخرج أكثر من 5,000 مواطن في هذه البرامج، منذ إطلاقها للمرة الأولى في 1982، وتابع العديد منهم حياتهم المهنية الناجحة في الشركة.

ومن بين الموظفين الجدد تتطلع الشركة لتوظيف نحو 20 متدربة على الأقل في برامج التدريب الوطنية، وستنضم المتدربات إلى 20 شابة في تلك البرامج، وذلك بعد أن فتحت الشركة أبوابها لاستقبال المتدربات للمرة الأولى العام الماضي. وتعد هذه المرة الأولى، التي تقوم فيها الشركة بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي لتوظيف العنصر النسائي في برامج التدريب الوطنية للقيام بأدوار تشغيلية، ضمن الخطوط الأمامية.

وتركز الشركة على توظيف المتدربات والخريجات، وتمثل النساء نحو ثلثي إجمالي الشباب الملتحق ببرامج التدريب في الشركة، وتعمل أكثر من 160 امرأة منهن في الوظائف التشغيلية، ويبلغ إجمالي القوى العاملة النسائية لدى الشركة في الدولة نحو 500 امرأة.

وقالت أمل الجابري، ممثلة دائرة التمكين الحكومي في مجال شؤون الموارد البشرية والتوطين، على هامش يوم التوظيف: «نحرص من خلال هذا التعاون على تمكين الكفاءات البشرية المواطنة، وتعزيز تطورهم الوظيفي في قطاع الصناعة. كما نتطلع إلى رؤية نجاحاتهم، بينما يبدأون رحلتهم المهنية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم».

وأضافت: «نثمن الدور الكبير لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إعطاء الأولوية للباحثين عن عمل لمشاركتهم في هذا المجال، وسنواصل من جهتنا العمل على تعزيز نمو ورعاية المواهب الوطنية، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، بما يحقق ويدعم أهداف وخطط أبوظبي بكفاءة وفاعلية.

وفي هذا السياق، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سنواصل تركيزنا على زيادة معدلات التوطين بهدف تأمين المواهب التي تحتاجها الشركة للمساهمة في النمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في الإمارات، ونحن ممتنون للدعم المستمر الذي تقدمه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، للبحث عن الكوادر الطموحة والموهوبة».

وتوظف الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1,200 مواطن، وتمتلك أحد أعلى معدلات التوطين في الشركات الكبرى، وسيبدأ الموظفون الجدد بتدريب مكثف في مركز التدريب الفني التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والذي يقدم برامج معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومركز أبوظبي للتدريب التقني والمهني.