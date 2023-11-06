«دبي للتحكيم الدولي» يؤكد دور الإمارة في تطوير القطاع البحري

انطلقت في دبي فعاليات الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري، بحضور خبراء وقانونين ومحكمين في القطاع البحري من جميع أنحاء العالم، حيث أكد المؤتمر دور دبي في تطوير القطاع البحري.

واستعرضت جهاد كاظم، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، خلال كلمتها، آخر التطورات والتحديات في قطاع التحكيم البحري، مؤكدة دور دبي في تطوير القطاع البحري بصورة مستدامة، والنهوض بالقطاع اللوجستي.

وأوضحت خلال خطابها أيضاً إلى أهمية دمج معايير المسؤولية البيئة والاجتماعية والحوكمة في التحكيم البحري، وأشارت إلى أحدث المبادرات الاستراتيجية لمركز دبي للتحكيم الدولي، بما في ذلك إطلاق قواعد الوساطة لحل المنازعات، وإصدار قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2022، وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الجهود المبذولة لتطوير قطاع تسوية المنازعات.

من جهته سلط ريتشارد بريجز، رئيس لجنة المؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري، وعضو مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، خلال كلمته، الضوء على دور المؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري ومساهمته في تطوير مجال التحكيم البحري، ودوره الاستراتيجي في حل المنازعات الدولية المعقدة، وأكد مكانته كونه منصة للخبراء والمشاركين من كل أنحاء العالم للتفاعل وتبادل وتداول الآراء وتجربة تطوير القطاع البحري، وحل المنازعات بشكل عادل ومتوازن، ومع نهاية مراسم الافتتاح بدأت رسمياً فعاليات المؤتمر.

تجدر الإشارة إلى أن مركز دبي للتحكيم الدولي تأسس في عام 1994، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، ويلتزم المركز بتقديم أعلى معايير خدمات حل المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، وذلك من خلال محكمة التحكيم، التي تم إعادة تشكيلها مؤخراً، ومجلس الإدارة الموسع، وقواعد التحكيم الجديدة للعام 2022.