«الاتحاد للطيران» تقدم صالات انتظار مبهرة في المبنى الجديد

كشفت «الاتحاد للطيران» عن صالات الدرجات المميزة في المبنى A الجديد بمطار أبوظبي الدولي، قبيل افتتاح المطار المرتقب في نوفمبر.

وتمتد صالات الاتحاد للطيران الجديدة المبهرة، على ثلاثة طوابق من الجانب الشمالي لمبنى الركاب A، وتقع بين الرصيفين C وD. وتتميز صالات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال بخيارات واسعة من المأكولات ومساحات الاسترخاء والترفيه، التي تناسب جميع الضيوف، بما في ذلك بار كونستاليشون المذهل في قاعة السطح المقفلة.

وقال أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: عند تصميم صالات انتظار ضيوفنا في مقرنا الجديد، المبنى A، دقّق فريقنا في أصغر التفاصيل، لضمان تجربة ستثير إعجاب ضيوفنا منذ لحظة دخولهم.

وتابع: تحتل الصالة مكانة مهمة في رحلة ضيوفنا، وقد أردنا توفير تجربة رائعة، ستجعلهم يرغبون في السفر مرة أخرى قريباً. بأسلوب الاتحاد الحقيقي، اعتمدنا الابتكار في التصميم، وسوف نقدم مجموعة مختارة من التجارب التي لا تنسى، سواء اختار ضيوفنا الاسترخاء أو الاستمتاع بخيارات الطعام المتنوعة أو الاستمتاع بمشروب منعش في بار كونستاليشون المميز.

وتستقبل صالات الاتحاد الضيوف المسافرين على درجة الإيوان والدرجة الأولى ودرجة الأعمال، وأعضاء برنامج ضيف الاتحاد المؤهلين. كما يمكن للضيوف المسافرين على متن الدرجة الاقتصادية، والذين يرغبون في الاستمتاع بميزات الصالة الحصرية، الدخول مقابل رسم معين، في حال توفر الأماكن.

وتتميز الصالة بموقع ملائم، يصلها بثلاث بوابات، تسمح للضيوف بالصعود مباشرة من الصالة إلى الطائرة على رحلات مختارة بسلاسة وسرعة.

وداخل الصالة، يمكن للضيوف الاستمتاع بمنظر المدرج من القاعتين الشرقية والغربية، في جو من الهدوء والراحة، ومشاهدة حركة إقلاع وهبوط الطائرات.

وتتميّز صالة درجة الأعمال التابعة للاتحاد للطيران، مجموعة متنوعة من تجارب الطعام. فيقدّم مطعم ليوان جلوبال داينينغ أطباقاً مختلفة طوال اليوم، تتضمن محطات الطهي والمأكولات الإماراتية والشرق الأوسطية، إلى جانب الأطباق العالمية المستوحاة من الوجهات التي تشغّل إليها الاتحاد.

كما يمكن للضيوف اختيار تناول الطعام في صالة السطح في فترات محددة، والاستمتاع ببوفيه عالمي من الأطباق الساخنة والباردة.

وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون الأطعمة الخفيفة، تتوفر محطات متعددة في مختلف أنحاء الصالة، حيث يمكنهم تناول مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى المشروبات الساخنة والباردة.

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