7500 زائر لمعرض «المغامرات والتخييم 2023» في الشارقة

اختتمت في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الخامسة من معرض «المغامرات والتخييم 2023» والذي نظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، مستقطباً على مدار 5 أيام نحو 7500 زائر تعرفوا على ما قدمه أكثر عن 35 عارضاً ونخبة من أهم العلامات التجارية المتخصصة في مجال التخييم ورحلات البر والبحر.

وتميزت النسخة الخامسة من الحدث بالعرض المتنوع لمجموعات من أحدث معدات التخييم وإكسسواراتها ومستلزمات رحلات السفاري ولوازم الصيد والرماية ومعدات رياضة الغوص وسط أسعار مغرية وتخفيضات جاذبة استهوت محبي المغامرات والرحلات البرية والبحرية، فيما حظيت منصات الجهات المتخصصة في مجال صناعة الدراجات النارية والرباعية الدفع، بإعجاب الزوار بما تضمنته من عروض مباشرة للمركبات ودراجات الدفع الرباعي.

وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن النجاح الذي حققه المعرض في نسخته الخامسة عزز من مكانته الرائدة كأحد أهم الأحداث المتخصصة في مجال منتجات التخييم ورحلات السفاري على مستوى الدولة، حيث شكل المعرض منصة متميزة لرواد البر والتخييم للتعرف على السلع الجديدة واقتناء أحدث معدات ولوازم التخييم والبر وإكسسواراتها، ولا سيما أن المعرض تزامن مع اعتدال الطقس وبداية موسم التخييم، وفي ظل اقتراب العطلات الرسمية، وبالتالي فإن المعرض منح الزوار فرصة إضافية لتلبية كافة احتياجاتهم من مستلزمات التخييم والرحلات.

وأكد أهمية المعرض ودوره في دعم قطاعات «مُعدّات الصيد والتخييم» ورحلات الصيد والسفاري على المستوى المحلي عبر مساهمته في تحفيز حركة مبيعات العارضين وإتاحة المجال لهم للترويج لمنتجاتهم وفتح فرص جديدة للتسويق أمامهم، متوجهاً بالشكر إلى غرفة تجارة وصناعة الشارقة على الدعم الكبير الذي حظي به المعرض والمتابعة المستمرة من غرفة الشارقة للوقوف على كافة الاحتياجات لإنجاح المعرض، مثنياً على الجهود المبذولة من قبل فرق العمل التي عملت جاهدة لإخراج الحدث بأبهى صوره.

وسجل المعرض هذا العام مشاركة متألقة من قبل الشركات الإماراتية المتخصصة في مجالات التخييم وتصنيع مُعدّات وأسلحة الصيد والرحلات البرية والبحرية، التي قدمت عروضاً حصرية لزوار المعرض وتخفيضات على مجموعة واسعة من مستلزمات الرحلات مثل الخيام وأدوات الطهي والشواء والكراسي، والأثاث الخارجي، وكافة مقتنيات الراحة ووسائل الترفيه في الرحلات البرية، بما فيها الثلاجات الكهربائية والخيام الخارجية العالية الجودة والمزودة بألواح من الطاقة الشمسية.

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