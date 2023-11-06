الإمارات تشارك في اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

شاركت دولة الإمارات في أعمال اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية رقم 26، والجمعية العمومية للمعهد رقم 18، التي استضافتها مكة المكرمة، بمشاركة وفود أكثر من 45 دولة إسلامية ومنظمة دولية وإقليمية، بهدف دعم العمل التكاملي في مجال التقييس والبنية التحتية للجودة، بما يسهل التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ويعزز نفاذ منتجات هذه الدول إلى الأسواق العالمية.

ومثّل دولة الإمارات في الاجتماع عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، حيث تتمتع الإمارات بعضوية مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس، إضافة إلى عضوية كل من مجلس إدارة التقييس، ومجلس إدارة مجلس الاعتماد للدورة 2022- 2024.

وأكد السويدي حرص الإمارات على المساهمة التكاملية في الجهود الداعمة لركائز منظومة البنية التحتية للجودة، من خلال الدور الإماراتي الإيجابي في هذا الملف، ضمن رؤية استراتيجية شاملة للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودورها في تعزيز الثقة في منظومة البنية التحتية للجودة، وتحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، وجهود الوزارة الداعمة لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين في الدولة.

وأضاف أن منظومة البنية التحتية للجودة، يتم تطويرها بشكل تكاملي، بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، إيماناً بقدرتها على لعب دور حيوي داعم لأداء قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بصورة تسهم في توحيد مفاهيم الإنتاج الصناعي، عبر مواءمة التشريعات الفنية والمواصفات القياسية، والمقاييس، والاعتماد، وبرامج تقييم المطابقة مع نظيرتها الدولية، بما يعزز التبادل التجاري، ويسهم في إزالة العوائق الفنية، وشاركنا في عدد من القرارات والتوصيات الداعمة للعمل المشترك، بما يعزز احتياجات الدول الأعضاء، ويسهم في تسهيل التجارة البينية بينها، وكذلك تسهيل آلية نفاذ منتجات هذه الدول إلى الأسواق الدولية.

يذكر أنه تم انتخاب الإمارات لعضوية مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس، وكذلك مجلس إدارة التقييس، ومجلس إدارة مجلس الاعتماد للدورة 2022- 2024، نظراً لما تتمتع به الإمارات من ريادة نوعية في ملف البنية التحتية للجودة، حيث حققت دولة الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة، متقدمة على دول مثل البرتغال وسنغافورة وفنلندا والدانمارك وبلجيكيا، بما يدعم جهود تطوير صناعات حيوية وذات أولوية، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الشراكات الإقليمية والدولية، وبالتالي، تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية.