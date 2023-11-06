11 % نمو الرخص الاقتصادية في عجمان بنهاية الربع الثالث

كشف تقرير حركة الأعمال للربع الثالث من عام 2023 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن نمو إجمالي الرخص الاقتصادية بمعدّل 11 %.

وبالنظر إلى توزيع الرخص الاقتصادية حسب الفئة جاء في مقدمتها الرخص المهنية بحوالي 51 % من إجمالي الرخص، تلتها الرخص التجارية بنحو 44 %، ثم الصناعية بنسبة 4 %. وأفاد التقرير بأن حركة تجديد الرخص في الربع الثالث سجّلت معدلات نمو غير مسبوقة، وصلت إلى 11 %، حيث ارتفعت الرخص المجددة بنسبة 10 % للرخص المهنية، و12 % للرخص التجارية، و11 % للرخص الصناعية، إضافةً إلى ذلك نمت رخص برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة «تعزيز» ورخص «ريادة» لمزاولة الأنشطة المنزلية بنحو 9 % لكل منهما.

ووفقاً للتقرير بلغت الرخص الجديدة الصادرة في الربع الثالث نحو 1,428 رخصة، كما أشار التقرير إلى أن الرخص الجديدة الصادرة جاءت حسب الجنسية وبالترتيب لحاملي الجنسية الإماراتية، يتبعها الجاليات الهندية، والباكستانية.

وقال عبدالله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إن النتائج الأخيرة لحركة الأعمال تظهر نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات، وتُشير إلى نجاح الإمارة في استقطاب الشركات الجديدة والحفاظ على معدّل نمو مستدام، وتؤكّد ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقوة الأداء الاقتصادي.

ولفت إلى أن هذه المعدلات تعد شهادة على مرونة وكفاءة اقتصاد الإمارة في مقابل الظروف الاقتصادية والسياسية التي يعيشها العالم، وعلى دعم مسيرة النمو والتنوّع الاقتصادي القائم على التنافسية والابتكار في الإمارة، الأمر الذي يسهم في ترسخ مكانة عجمان وجهة عالمية للاستثمار، وجعلها الخيار الأمثل لروّاد الأعمال والمستثمرين محليًا وعالمياً.

وأكّد أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لما يقوم به القطاع الخاص من دور مؤثّر وفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحقيق الرؤية الطموحة لعجمان على وجه الخصوص ودولة الإمارات بصفة عامة في شتى المجالات.

كما أكد الحمراني أن الدائرة تعمل بشكل دائم على بذل الجهود اللازمة لتطوير وتحسين خدماتها التي تقدمها للمتعاملين من أجل المحافظة على معدلات نمو إيجابية مستدامة في حركة إصدار الرخص لديها. وأوضح أن أبرز الخدمات التي تم تطويرها مؤخراً، استحداث بوابة الخدمات الجديدة في المنصة الرقمية الموحّدة لخدمات التراخيص وتأسيس الأعمال والمتاحة عبر موقع إلكتروني تفاعلي جديد وتطوير تطبيق ذكي خاص بالدائرة. ونوه إلى أن هاتين المنصتين تعتبران نافذة نموذجية ملائمة لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم البدء بمزاولة أعمالهم بيسر وسهولة متناهية، وبأسلوب سلس يوفر الوقت والجهد.