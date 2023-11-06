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دبي وجهة مفضّلة لوافدي 60 دولة

11/6/2023 3:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت دراسة حديثة لشركة «ريمتلي»، عن تفضيل الجميع ومن كل قارات العالم، دبي كوجهة للانتقال والعيش فيها، أكثر من أي مدينة أخرى.

ووفق الدراسة التي حللت بيانات البحث التي تتضمن عبارة «الانتقال إلى اسم المدينة» لمستخدمي الإنترنت في 164 دولة، تصدرت دبي التصنيف الذي بُحث عنه في نحو 60 دولة.

وأشارت دراسة «ريمتلي»، إلى أنّ دبي جاءت في صدارة المدن التي يرغب الأمريكيون في الانتقال للعيش فيها، خارج الولايات المتحدة، تلتها أمستردام.

بحث

ولفتت الدراسة، إلى أنّ مستخدمي الإنترنت بحثوا عن دبي من 60 دولة، فيما جاءت ميامي الأمريكية في المرتبة الثانية بقائمة بحث بلغت 12 دولة، ثم باريس 10 دول، ونيويورك، ومدريد وسنغافورة 8 دول، ولندن وبروكسل 6 دول، ثم تورنتو 3 دول، وواشنطن العاصمة، وبوينس آيرس، كرايستشيرش، وكيبيك، وبوغوتا، وبورتلاند، وفيينا، وشيكاغو، وفينيكس، بدولتين فقط. ووفق الدراسة، تعتبر دبي أكثر الوجهات تفضيلاً للمغتربين، إذ انتقل عدد كبير من المشاهير وعلى مر السنين، للعيش في دبي، بمن فيهم ليندسي لوهان، وديفيد، وفيكتوريا بيكهام، وسارة ليندساي.

ووفقاً لموقع «TimeOut»، زاد عدد سكان دبي بنحو 100 ألف شخص بين يوليو 2022، ويوليو 2023، فيما من المتوقع المزيد من موجات الانتقال إلى دبي في المستقبل القريب.

خطة

ويشير موقع «ديزيرت نيوز»، إلى أن خطة دبي الحضرية 2040، تتوقع تضاعف عدد سكان المدينة إلى 7.8 ملايين شخص بحلول عام 2040، لافتاً إلى أنّ الخطة الطموحة تتمضّن أيضاً تحسين مرافق المعيشة، والقرب من وسائل النقل العام لـ55% من السكان، وتطوير خمسة مراكز حضرية، وزيادة 400% في طول الشواطئ العامة، و60% من الأراضي مخصصة للمحميات الطبيعية، وزيادة 134% في المساحة لأنشطة الضيافة والسياحة.

ويقول مرتضى خان، الشريك الإداري في «فراجومين» الشرق الأوسط وأفريقيا: «إذا نظرت إلى الهجرة في جميع أنحاء العالم، ما هو جوهر جذب الناس؟ إنها فرصة، ولطالما كانت دبي مركزاً تجارياً راسخاً، لكنها أكثر من ذلك، تقدم دبي خيارات نمط الحياة، حيث لديك بيئة آمنة، والكثير من البنية التحتية الرائعة والرعاية الصحية والمدارس».

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