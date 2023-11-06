حمدان بن محمد: سيبقى المواطن وصحته وتعليمه وسكنه ورفاهيته محور عمل دبي وحكومتها

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن المواطن وصحته وتعليمه وسكنه ورفاهيته محور عمل دبي وحكومتها.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2024-2026 وبإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم، يعكس رؤية سموه ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة الناتج المحلي لدبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاثة مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل».

وأضاف سموه: «أهدافنا واضحة ولدينا خارطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي المستقبلية، وسيبقى المواطن وصحته وتعليمه وسكنه ورفاهيته محور عمل دبي وحكومتها».