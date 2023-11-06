حمدان بن محمد: سيبقى المواطن وصحته وتعليمه وسكنه ورفاهيته محور عمل دبي وحكومتها

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن المواطن وصحته وتعليمه وسكنه ورفاهيته محور عمل دبي وحكومتها.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2024-2026 وبإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم، يعكس رؤية سموه ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة الناتج المحلي لدبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاثة مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل».
وأضاف سموه: «أهدافنا واضحة ولدينا خارطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي المستقبلية، وسيبقى المواطن وصحته وتعليمه وسكنه ورفاهيته محور عمل دبي وحكومتها».
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