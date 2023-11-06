30 ليلة من القصف.. غزة تحيا تحت ركام الإنسانية

أكمل سكان غزة ثلاثين ليلة من قصف إسرائيلي أنار ظلامهم الحالك، لتشرق أيامهم على ركام البيوت ووجوه الصامدين.

في اليوم الثلاثين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن عدد القتلى الفلسطينيين من جراء الحرب المستمرة مع إسرائيل قفز إلى أكثر من 10 آلاف، وهي عتبة قاتمة في ما اعتبر الجولة الأكثر دموية من القتال منذ قيام إسرائيل قبل 75 عاماً، بعد أن هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر ما أسفر عن سقوط أكثر من 1400 شخص هناك.

وأضافت الوزارة أن 10022 شخصاً قتلوا في غزة، دون تحديد المقاتلين منهم والمدنيين.

واعتادت إسرائيل عزل قطاع غزة عن العالم، عبر قطع الاتصالات والإنترنت عنه، فقد عادت خدمات الاتصالات تدريجياً في جميع أنحاء قطاع غزة، حسبما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، يأتي ذلك بعد 15 ساعة من قطع الاتصالات للمرة الثالثة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

عجز دبلوماسي

تتعاقب الليالي على سكان غزة، في ظل عجز دبلوماسي عالمي عن إيقاف شلال الدم وعداد الضحايا، رغم الدعوات العالمية التي توجه إلى إسرائيل، مع جولات إقليمية للمسؤولين والدبلوماسيين من الدول الفاعلة في المنطقة.

في أنقرة، اختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين،

جولة دبلوماسية شاقة في الشرق الأوسط، بزيارة تركيا، لم تحقق مساعيه خلالها للتوصل لصيغة إجماع إقليمي حول كيفية تخفيف معاناة المدنيين في غزة سوى نجاح محدود، فيما تكثف إسرائيل حربها ضد حماس.



والتقى بلينكن اليوم نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، بعد جولة الأحد، التي تنقل خلالها بين إسرائيل والأردن والضفة الغربية وقبرص والعراق، لحشد الدعم لمقترح إدارة بايدن بشأن "هدنة إنسانية مؤقتة" في الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة.

وكانت إسرائيل رفضت بشكل قاطع مقترح الوقف المؤقت للحرب، بينما تطالب الدول العربية والإسلامية في المقابل بوقف فوري لإطلاق النار في ظل ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

إبادة



وفي أبرز المواقف الدولية، استدعت حكومة جنوب أفريقيا، يوم الاثنين، سفيرها وبعثتها الدبلوماسية لدى إسرائيل احتجاجاً على حملة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والتي اعتبرتها "إبادة جماعية"، كما أعلنت أن السفير الإسرائيلي في جوهانسبرغ "غير مرحب به"، بسبب "التصريحات المهينة التي أدلى بها بشأن معارضي الفظائع والإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية".

صلوات

من جهته، التقى البابا فرنسيس حاخامات أوروبيين، الاثنين، وندد بمعاداة السامية والحرب والإرهاب في خطاب مكتوب رفض قراءته قائلاً إنه "ليس على ما يرام".

وقال فرنسيس في خطابه المعد إن صلواته الأولى تركز "قبل كل شيء إلى كل ما حدث في الأسابيع القليلة الماضية".

مجلس الأمن

وفي استمرار للمحاولات الدولية للتهدئة، قرر مجلس الأمن عقد مشاورات مغلقة حول الحرب بين إسرائيل وحماس بعد ظهر الاثنين بناء على طلب الصين، التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر.

أصوات أممية

أصدر رؤساء 11 وكالة تابعة للأمم المتحدة و6 منظمات إنسانية "نداء مشتركا" من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، وحماية المدنيين، والدخول السريع للغذاء، والماء، والدواء، والوقود.

أسئلة

من الظل خرج الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ليعلق على ما يجري في غزة قائلاً: "لا أحد يداه نظيفتان" من الحرب بين إسرائيل وحماس، واعترف بأنه واجه أسئلة في الأيام الأخيرة عما إذا كان بإمكان إدارته فعل المزيد للدفع نحو سلام دائم عندما كان في السلطة.

وقال أوباما في مقابلة في بودكاست "أنقذوا أمريكا": "إذا كنت تريد حل المشكلة، فعليك أن تتقبل الحقيقة كاملة. وعليك بعد ذلك أن تعترف بأنه لا أحد بريء من هذه الحرب، الجميع متواطئ بدرجة ما".