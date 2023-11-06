مقتل شرطية إسرائيلية في القدس طعناً بيد فلسطيني.. ووفاة منفذ العملية

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي شاب فلسطيني حتفه بالرصاص بعد عملية طعن قرب البلدة القديمة في القدس، أسفرت عن مقتل شرطية وإصابة شرطي آخر، حسبما أفادت الشرطة الإسرائيلية اليوم.
وقالت الشرطة، اليوم، إن المهاجم (16 عاماً)، وهو من سكان القدس الشرقية، قُتل بالرصاص بعد الهجوم بالسكين، مضيفةً أنه تم اعتقال «شخص مشبوه في المنطقة المجاورة».
وقال المسعفون إنه تم نقل امرأة (20 عاماً)، وهي شرطية قيل إنها من الولايات المتحدة، إلى المستشفى في حالة حرجة وتوفيت لاحقاً متأثرة بجراحها، كما أصيب رجل شرطة آخر (20 عاماً) بجروح طفيفة.
ووقع الحادث عند بوابة حيرود، وهي إحدى البوابات السبع المفتوحة في البلدة القديمة بالقدس.
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