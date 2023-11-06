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مقتل شرطية إسرائيلية في القدس طعناً بيد فلسطيني.. ووفاة منفذ العملية

11/6/2023 3:00:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي شاب فلسطيني حتفه بالرصاص بعد عملية طعن قرب البلدة القديمة في القدس، أسفرت عن مقتل شرطية وإصابة شرطي آخر، حسبما أفادت الشرطة الإسرائيلية اليوم.

وقالت الشرطة، اليوم، إن المهاجم (16 عاماً)، وهو من سكان القدس الشرقية، قُتل بالرصاص بعد الهجوم بالسكين، مضيفةً أنه تم اعتقال «شخص مشبوه في المنطقة المجاورة».

وقال المسعفون إنه تم نقل امرأة (20 عاماً)، وهي شرطية قيل إنها من الولايات المتحدة، إلى المستشفى في حالة حرجة وتوفيت لاحقاً متأثرة بجراحها، كما أصيب رجل شرطة آخر (20 عاماً) بجروح طفيفة.

ووقع الحادث عند بوابة حيرود، وهي إحدى البوابات السبع المفتوحة في البلدة القديمة بالقدس.

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